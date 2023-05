Se darán el sí. Michelle Salas y su novio Danilo Díaz Granados después de varios años han decidido comprometerse. Conoce cómo la hija mayor de Luis Miguel decidió dar esta gran noticia.

La pareja mantiene una relación de varios años, la cual ha tenido sus altos y bajos, pero que, finalmente, llegará al altar.

Michelle Salas y Danilo Díaz han sabido compaginar sus carreras. Ella se dedica al modelaje y él es un exitoso hombre de negocios.

¿CÓMO SE COMPROMETIÓ MICHELLE SALAS CON SU NOVIO?

Después de 7 años de relación, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados al decidieron avanzar para darse el “sí, acepto”.

La guapa modelo de 33 años, a través de sus redes sociales, subió imágenes en blanco y negro junto a su pareja. En las dos fotos que subió aparecen abrazándose y en una, además, se besan. La también diseñadora muestra su impresionante anillo de compromiso junto a un mensaje que dice: “The Beginning of Forever Us” (“El principio de por siempre nosotros”, sería la traducción al español de la frase).

La publicación en la cuenta de Instagram ha tenido más de 113 mil me gusta y muchos comentarios del mundo del modelaje y la farándula, pero sin duda su madre ha sido la más emocionada.

Michelle Salas luce su anillo en las fotos donde anuncia su compromiso con Danilo Díaz (Foto: Michelle Salas/Instagram)

La reacción de su madre

Stephanie Salas escribió que se siente muy feliz. “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. ¡Viva el amor!¡Felicidades!”, dice el mensaje de la expareja de Luis Miguel. A la orgullosa madre también le va bien en el amor. Es pareja del actor Humberto Zurita, quien también felicitó a la pareja con un breve mensaje. Escribió “forever” y puso muchos corazones.

El amor está presente dentro de la familia de Michelle Salas. Su padre, Luis Miguel, mantiene una relación con Paloma Cuevas. Se dice que la pareja también está pensando en llegar al altar.

Stephanie Salas felicita a su hija Michelle por su compromiso con Danilo Díaz (Foto: Michelle Salas/Instagram)

¿DÓNDE SERÁ LA BODA DE MICHELLE SALAS Y DANILO DÍAZ?

Aunque la pareja no da detalles sobre dónde será su futura boda, el empresario y diseñador Osmel Sousa comentó que la hija de Luis Miguel se casará este 2023 en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante su participación en “La Casa de los Famosos 3″ de Telemundo, el llamado “Zar de la Belleza” dijo que tenía pensado viajar al Caribe para cumplir con un compromiso social. “Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes que se casa la hija de Luis Miguel”, comentó el cubano.

El diseñador Osmel Sousa agregó que se estima que el compromiso se sellará entre junio y julio.

¿CÓMO SE CONOCIERON MICHELLE SALAS Y DANILO DÍAZ?

Michelle y Danilo se conocieron en el Babson College en Wellesley, Massachusetts, donde él se tituló en Ciencias Económicas y Empresariales.

La historia de amor comenzó en el 2016, aunque a los pocos meses se separaron. Sin embargo, el destino los volvió a unir cuando ella sufrió un accidente mientras esquiaba y él la ayudó en ese difícil momento.