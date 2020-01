Milagros Leiva conversó con Radio Capital y habló sobre las declaraciones de Juliana Oxenford en el programa de Magaly Medina, donde la periodista fue acusada de “jugar sucio” por su colega y aclaró que no es su culpa que los entrevistados prefieran su programa.

"Estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... Me sacaba los entrevistados ¿o sea? Esas formas para mí son terribles... A mí, ella no me cae bien porque no me gusta la gente que juega sucio. Yo creo que tú compites y compites bien porque eso de andar sacando por aquí, hablando mal, tratando...”, fueron las declaraciones de Oxenford en el programa de Magaly Medina .

Juliana Oxenford habló sobre Milagros Leiva (Magaly Tv. La firme)

Al respecto, Milagros Leiva contestó: “La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o el mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa”.

“Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana (…) Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”, añadió.

Leiva también indicó que Juliana Oxenford estaba "mintiendo” y le pidió tanto a ella como a Magaly Medina que se dediquen a trabajar y no hablar de su persona.

“A ellas dos (Medina y Oxenford) les interesa mucho el rating. Bueno, en lugar de estar hablando tanto de mí, que trabajen y que hagan rating haciendo lo que saben hacer”, puntualizó.

La periodista fue consultada sobre la labor que realiza Juliana Oxenford en la televisión. “No le recuerdo una entrevista memorable”, mencionó Leiva. "No la sigo (…) Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Joker lidera las nominaciones a los Oscar

"Joker" lidera nominaciones a los Óscar

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Cinco datos curiosos sobre el Año Nuevo Chino

Video: Niño regresó a clases luego de vencer el cáncer y sus compañeros lo recibieron a lo grande

Alaska: Joven sobrevive a temperaturas bajo cero