Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices más reconocidas en el medio televisivo; si bien, saltó a la fama por su protagónico en “Stranger Things”, donde da vida a Eleven, una menor con habilidades telepáticas y psicoquinéticas que creció en un laboratorio, no cabe duda de que la joven ha mostrado sus grandes dotes interpretativos, que la han valido dos nominaciones a los Premios Emmy y ser considerada en 2018, por la revista Time, como una de las “100 personas más influyentes del mundo” cuando sólo tenía 14 años.

Debido al éxito que ha alcanzado a su corta edad, te contamos todo lo que debes saber de la también modelo, quien estuvo a punto de dejar la actuación tras haber sido rechazada en una audición para una exitosa serie de televisión de drama y fantasía medieval. Así que presta mucha atención.

La interpretación de la actriz en "Stranger Things" ha sido aplaudida por la crítica (Foto: Netflix)

1. EDAD, NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS

Millie Bobby Brown nació en Marbella, España, el 19 de febrero de 2004 y actualmente tiene 17 años. Ella es la tercera de cuatro hermanos nacidos en la Madre Patria, pero sus padres son ingleses. Su familia se mudó a Bournemouth (Dorset) cuando tenía cuatro años y después emigró a Orlando (Florida).

Fue inscrita a una escuela de fin de semana en donde Millie desarrolló sus habilidades de actuación, baile y canto. Fue en este lugar donde un agente le sugirió ir a Hollywood. Sus progenitores son Kelly y Robert Brown, quienes contaron que para ayudar a su hija convertirse en actriz y poder mudarse a Hollywood tuvieron que vender todo; algo que los llevó a vivir momentos difíciles, pero supieron sobrellevarlo.

Millie Bobby Brown llega para asistir al estreno mundial de "Godzilla: King of the Monsters" en TCL Chinese Theatre el 18 de mayo de 2019 en Hollywood. (Foto: Valerie Macon / AFP)

2. PÉRDIDA AUDITIVA

Durante una entrevista que dio a Studio 10 en Australia, en 2017, la adolescente habló sobre su pérdida auditiva parcial.

“Soy parcialmente sorda en un oído, así que básicamente de pequeña era muy malo y nunca he llegado a oír a nadie. Pero grabar ‘Stranger Things’ fue difícil porque tenía que tener gente cerca que me dijeran ‘acción’ muy alto o hacerme una señal para que lo viera porque no era capaz de escucharlos”.

3. ATAQUES DE PÁNICO

En un diálogo que tuvo Millie con Miley Cyrus, la menor reveló que desde los 15 años comenzó a sufrir ataques de pánico y ansiedad, por lo que tiene un perro de terapia, el cual tiene por nombre Winnie The Pooh.

Según dijo, si tenía un amigo cuando estaba alejado de su familia y amigos le ayudaría mucho, así que convenció a sus padres para que le permitieran conseguir un pequeño para que pueda viajar con ella.

4. ¿CÓMO APRENDIÓ EL ACENTO INGLÉS?

A pesar de que la adolescente es inglesa, ella tiene un convincente acento americano, el cual se puede apreciar en todas las producciones en las que ha participado. Millie Bobby Brown reveló que perfeccionó su acento porque desde pequeña le gustaba Disney Channel. “Si lo estuve viendo por mucho tiempo, me parece que al acento estadounidense es muy fácil”, dijo en Studio 10.

Pero sin duda, el programa que la ayudó a tener el acento a la perfección fue la serie “Hannah Montana”, que protagonizó Miley Cyrus.

5. EMBAJADORA DE UNICEF

En noviembre de 2018, la actriz se convirtió en la Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF. Con 14 años se convirtió en la persona más joven en ocupar este puesto.

“Ser embajadora es un sueño hecho realidad”, dijo en aquella oportunidad, al tiempo de indicar que deseaba reunirse con la mayor cantidad de niños y jóvenes para escuchar sus historias y hablar en su nombre con el propósito de empoderarlos y asegurarse de que conozcan sus derechos. Asimismo, participó de la campaña #GoBlue para el Día Mundial del Niño.

6. PATRIMONIO

Según informes, Millie Bobby Brown ganaría por cada episodio que graba en “Stranger Things” un promedio de US$ 300.000. Pero ese no es su único ingreso, pues tiene un acuerdo de patrocinio con Converse, varios contratos de modelaje y otros proyectos.

Debido a ello, la joven tendría un patrimonio neto de alrededor de US$ 3 millones.

Millie Bobby Brown asiste a los MTV Video Music Awards 2018 en el Radio City Music Hall el 20 de agosto de 2018 en la Ciudad de Nueva York. (Foto: Angela Weiss / AFP)

7. CASI DEJA LA ACTUACIÓN

En una entrevista que concedió a Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, en 2019, Millie contó que hizo una audición para “Game of Thrones”, pero no le fue bien y la rechazaron. El hecho se dio antes de interpretar a ‘Eleven’ en “Stranger Things”.

“Llena de rechazo 24 horas al día, 7 días a la semana. Siento que recibes muchos ‘no’ antes de recibir un sí”, señaló la joven actriz sobre la industria, quien pensó declinar en su sueño de convertirse en actriz. Ella confirmó que no obtuvo el papel de Lyanna Mormont, el cual fue para Bella Ramsey.

La actriz Millie Bobby Brown asiste al estreno de "Stranger Things 2" de Netflix el 26 de octubre de 2017 en Westwood, California. (Foto: Valerie Macon / AFP)

8. SU PRIMER BESO

Millie reveló que su primer beso ocurrió en la primera temporada de “Stranger Things” durante una escena en la que están Eleven y Mike, cuyo encuentro se vuelve romántico y de pronto se besan.

“Fue mi primer beso, así que fue un poco extraño. Pero luego, cuando lo hice, pensé, ‘Wow, tiene sentido para la historia”, señaló. Asimismo, comentó que Finn Wolfhard, quien da vida a Mike, es su gran amigo.

La actriz Millie Bobby Brown asiste al evento del 70 aniversario de UNICEF en la Sede de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2016 en la ciudad de Nueva York. (Foto: Angela Weis / AFP)

9. ¿DÓNDE MÁS LA HEMOS VISTO?

Antes de su protagónico como gran papel como Eleven en “Stranger Things”, Millie participó en “Intruders”, “Grey’s Anatomy” y “Familia moderna”. Su debut en el cine se llevó a cabo en 2019 con la película “Godzilla: King of the Monsters”, donde interpretó a Maddison Russell.

También protagoniza y produce su propia serie de películas llamada ‘Enola Holmes’ basada en la hermana pequeña de Sherlock y “The Girls I’ve Been” de Netflix, donde interpretará a Nora O’Malley, una estafadora bisexual.

Millie Bobby Brown asiste a la proyección del PaleyFest 2018 de "Stranger Things" de Netflix en el Dolby Theatre el 25 de marzo de 2018, en Hollywood, California. (Foto: Valerie Macon / AFP)

10. PREMIOS

Millie Bobby Brown ha ganado 12 premios en Kids Choice Awards en 2018 y 2021, Teen Choice Awards de 2018 y 2019, MTV Movie & TV Awards en 2017 y 2018, y IGN People’s Choice Award del año 2017.

Asimismo, Gold Derby TV Awards, Fangoria Chainsaw Awards y Screen Actors Guild Awards, todas de 2017.

Millie Bobby Brown sostiene su trofeo en la sala de prensa durante los MTV Movie & TV Awards 2017 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, el 7 de mayo de 2017. (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

Y UNA MÁS…

Además de su carrera actoral, Brown es una filántropa. Desde los 14 años ha contribuido a organizaciones destinadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños, así como fundaciones dirigidas a ayudar a jóvenes que padecen de enfermedades como el cáncer.

Se unió a Olivia Hope Foundation para recaudar fondos para terapias específicas para el tratamiento del cáncer infantil. Parte del dinero recaudado de su línea de cosméticos Florence by Mills es destinado para dicha fundación a fin de ayudar a aumentar la concienciación y las donaciones.