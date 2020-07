La noticia de la desaparición de Naya Rivera, actriz de la famosa serie “Glee”, dio la vuelta al mundo. Lo último y único que se sabe es que la artista se encontraba en el lago Piru, al norte de Los Ángeles, junto a su hijo de 4 años, que tuvo con el también actor Ryan Dorsey.

El niño de Naya Rivera y Ryan Dorsey fue hallado dormido en el bote a la deriva, unas horas después de que salieron del muelle. El menor, que tenía puesto un chaleco salvavidas (dentro del bote se encontró otro chaleco) señaló a los oficiales que lo encontraron que su madre había ido a nadar y no regresó más.

Mientras continúa la búsqueda de Naya Rivera, volvió a las portadas de los medios especializados la historia de su matrimonio con Ryan Dorsey, una unión bastante compleja pues el actor la denunció por violencia doméstica y, aunque luego de un año los cargos fueron desestimados, la pareja decidió separarse.

En 2014 Naya se casó con el actor Dorsey, tres meses después de terminar su compromiso con el rapero Big Sean. La pareja tuvo un hijo, a quién bautizaron como Josey Hollis Dorsey y que hoy es noticia por el trágico incidente con su madre. Pero, ¿quién es Ryan Dorsey? Conoce los detalles a continuación.

¿QUIÉN ES RYAN DORSEY?

Ryan Keith Dorsey nació en Charleston, West Virginia, el 19 de julio de 1983. Apareció por primera vez en el mundo de la actuación en 2011. Entre las principales producciones en la que participó, destacan “Crónicas vampíricas”, “Shameless”, “El Mentalista”, “Ray Donovan”, “Colony” y “Justified: La Ley de Raylan”.

En el sitio web oficial del actor, su biografía lo describe como “el niño del valle de la minería del carbón de West Virginia que soñaba con ser un jugador de béisbol pero el destino de la escuela secundaria descarriló esos planes y lo llevó al escenario, donde se enamoró de un nuevo sueño”.

De hecho, después de la escuela secundaria, Dorsey asistió al Conservatorio de Arte Dramático de Nueva York con un enfoque en la técnica de cine y televisión.

Si bien el poder estelar de Dorsey no es tan grande como el de su exesposa, el actor ha aparecido en un gran número de cortometrajes, entre ellos "Unspoken" y "You're the Worst". Además, ha hecho apariciones especiales en programas de televisión como "Parks and Recreation" de NBC y "Southland" de TNT.

El actor debutó en la pantalla grande junto a Mel Gibson y William H. Macy en la película "Blood Father" (Foto: Wikipedia)

El actor debutó en la pantalla grande junto a Mel Gibson y William H. Macy en la película "Blood Father". La trama se centra en un ex convicto que se reúne con su hija de 16 años para protegerla de los traficantes de drogas que intentan matarla. Dorsey hace de un traficante de drogas llamado Shamrock.

El romance de Rivera y Dorsey se hizo público después de que fueron fotografiados juntos de vacaciones en México. Poco sabían todos que sus fotos de vacaciones eran en realidad instantáneas de su boda y luna de miel. Fruto este amor -que terminó mal- nació el pequeño Josey Hollis Dorsey.

Según People, Dorsey y Rivera han sido amigos durante muchos años, incluso antes de ser pareja. Pero las cosas cambiaron en 2017, cuando el actor la denunció tras vivir un mediático episodio de violencia conyugal. En su momento, Dorsey mostró a la policía un vídeo -que circuló por Internet- en el que ella le golpeaba en la cabeza y el labio mientras paseaba junto a su hijo.

Por ahora, el actor estadounidense no se ha pronunciado respecto a la desaparición de Naya Rivera en el lago cuando pasaba un día de recreación con su hijo.

