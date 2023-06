El talento de Nicolas Cage en la actuación lo hicieron el personaje idóneo para una decena de películas de acción y misterio a lo largo de su carrera. De hecho, el actor de 59 años llegó a estelarizar cintas como “La Roca”, “La leyenda del Tesoro Perdido” y “Contracara”, por lo que no es de sorprenderse que siempre se haya visto ligado a este género de cintas en el terreno de Hollywood.

Sin embargo, una vez más queda demostrado que la realidad puede llegar a superar a la ficción, y parece ser que el caso de Nicolas Cage es uno de los más mediáticos en el medio del entretenimiento. Resulta que, durante varios años, el también famoso por “El vengador fantasma” se la pasó buscando entre cientos de lugares el Santo Grial, una especie de copa que habría sido usada por el mismísimo Jesucristo hace miles de años.

Incluso, el propio Cage contó años atrás que llegó a obsesionarse con la búsqueda de este peculiar objeto. Libros de filosofías, periodos de ayuna y horas de meditación fueron la clave para iniciar la ansiada travesía hacia el conocimiento de la verdad del cristianismo.

Cage actuó en las películas de "La leyenda del Tesoro Perdido" (Foto: Disney)

En ese sentido, el propio actor contó al medio The New York Times que logró dar con el paradero del Santo Grial, aunque este no se tratase específicamente de un objeto en concreto. “Una cosa llevó a la otra. Es como cuando haces una biblioteca. Lees un libro, y hay una referencia a otro libro, y entonces compras ese libro, y relacionas las referencias. Para mí, todo era ¿dónde está el Grial? ¿Estuvo aquí? ¿Estuvo allá? ¿Existe?”, reveló Cage al diario norteamericano.

LA HISTORIA DE LA SUBASTA QUE INCLUYE A LEONARDO DICAPRIO

Junto a su pasión desenfranada por encontrar el secreto del Santo Grial, Nicolas también reveló que tuvo una historia misteriosa al adentrarse en las subastas de objetos raros y codiciados. Una de ellas involucra a un cráneo de dinosaurio y a la leyenda de Hollywood, Leonardo DiCaprio.

Según cuenta Cage, el resto óseo del fósil fue subastado en Estados Unidos, razón por la creía que era legítimo y se encontraba en perfecto estado. Eso sí, conseguirlo no fue nada fácil, pues tuvo que ofrecer 276 mil dólares para llevárselo y no dejar que caiga en manos de DiCaprio, otro amante de las subastas.

El actor de 59 años le ganó una pugna en una subasta a DiCaprio, aunque finalmente perdió todo su dinero (Foto: AFP)

Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz para el protagonista de “El aprendiz de brujo”. Resulta que el cráneo era en realidad un objeto robado proveniente de Mongolia, por lo que decidió devolverlo para no tener problemas con la ley. “El cráneo de dinosaurio fue algo desafortunado, porque gasté 276.000 dólares en eso. Lo compré en una subasta legítima y descubrí que fue extraído ilegalmente de Mongolia, y luego tuve que devolverlo. Por supuesto, debe entregarse a su país. ¿Pero quién sabía? Además, nunca recuperé mi dinero. Entonces, eso apestó”, señaló.

NICOLAS CAGE Y LA RAZÓN POR LA QUE ACEPTÓ APARECER EN “THE CROODS”

Si bien muchos cinéfilos cuestionaron su aparición en “The Croods” luego de rechazar a “Shrek”, Nicolas reveló que hubo una clara diferencia para aceptar este papel y no el del ogro más famoso de todos los tiempos.

La respuesta es simple: consideraba que los menores podían conectarse más con él. “Quiero que los niños miren a Grug [y piensen]: ‘Bueno, da un poco de miedo, pero es un gran oso de peluche’. Y no estaba seguro de poder hacer eso con Shrek”, precisó a Today. Cabe señalar que la secuela de 2020, el actor repite su papel y presta su voz nuevamente.