El último capítulo de la serie “Obi-Wan Kenobi” estuvo cargado de momentos muy emocionantes y conmovedores. Desde el enfrentamiento final del maestro Jedi contra Darth Vader, hasta la aparición sorpresa de Qui-Gon Jinn, un personajes de las precuelas de “Star Wars”. Por ello, el actor que lo interpreta, Liam Neeson, explicó su regreso al universo de George Lucas.

La más reciente producción de “Star Wars” que Disney+ ha lanzado, permitió el regreso de varios actores de los primeros episodios de la franquicia. Hayden Christensen pudo volver como Anakin Skywalker, por medio de memorias del pasado, y como Darth Vader.

Además, también aparecieron otros personajes como Bail Organa, el senador que adoptó a Leia; Owen Lars, el tío de Luke Skywalker, y su esposa Beru.

Cuando se anunció la realización de la serie, una de las teorías más fuertes era que el Qui-Gon Jinn de Liam Neeson iba a regresar, pues la historia de Obi-Wan en “Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith” quedó en que él iba a ser quien le enseñara a ser un fantasma de la fuerza.

No obstante, no fue hasta los últimos minutos de “Obi-Wan Kenobi” que el espíritu de Qui-Gon hizo su retorno.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA REAPARICIÓN DE QUI-GON JINN

Ahora que ha finalizado “Obi-Wan Kenobi”, Liam Neeson ha explicado la historia detrás del regreso de su personaje Qui-Gon Jinn, quien había sido asesinado por Darth Maul en el “Episodio I”.

“Definitivamente, no quería que nadie más interprete a Qui-Gon Jinn y también quería mostrar mi respeto hacia George (Lucas) y al mundo mítico que ha creado. Además, Ewan (McGregor) es mi amigo y me encantó trabajar con él durante ‘La amenaza fantasma’ hace 25 años”, explicó el actor de ahora 70 años a “The Hollywood Reporter”.

Esta fue una rotunda sorpresa para los fanáticos de “Star Wars”, pues a pesar de las especulaciones, Liam Neeson negó su regreso en varias ocasiones. Incluso, dijo que Lucasfilm nunca lo contactó.

Asimismo, especificó que solo regresaría para una película de este proyecto, pues “es un poco snob cuando se trata de la televisión”. Sin embargo, este fue un intento, bastante convincente, de convencer al público y sorprenderlos en el final.

¿Cómo murió Qui-Gon Jinn? Darth Maul asesinó al Jedi en "Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma" (Foto: Lucasfilm)

¿VOLVERÁ QUI-GON JINN PARA LA SEGUNDA TEMPORADA?

Ahora que Qui-Gon regresó a la franquicia de “Star Wars” como un fantasma de la fuerza, los fanáticos se preguntan si volverá a aparecer.

Lo que se ha confirmado hasta el momento es que Liam Neeson dará su voz para el personaje en los cortos animados “Relatos de los Jedi”. No obstante, el mayor interés es si habrá una segunda temporada de “Obi-Wan Kenobi” y si Qui-Gon formará parte de ella.

Dada la forma en la que terminó la serie, en la que ambos están listos para que el personaje de Ewan McGregor aprenda a volverse un fantasma de la fuerza, lo más probable es que el maestro Jedi forme parte de una continuación.

TRÁILER DE LA SERIE “OBI-WAN KENOBI”