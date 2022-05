“Obi-Wan Kenobi” es la serie más esperada de Disney Plus. De hecho, es la más esperada del año. La historia del maestro jedi de la antigua República Galáctica y mentor de Anakin y Luke Skywalker llega la plataforma de streaming el 27 de mayo. Cuarenta y cinco años después del estreno de la primera película de “Star Wars”.

La vida de Ben Kenobi es la tercera serie live action de “Star Wars” que Lucasfilm lanza de la mano de Disney, luego del éxito de “The Mandalorian” y “The Book of Boba Fett”. En cuanto a la trama, se sabe que la serie estará ambientada diez años después de los eventos de “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith” (2005); y que Ewan McGregor y Hayden Christensen volverán a ponerse en la piel de los icónicos Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, respectivamente.

Antes del estreno de la nueva serie de Disney, es probable que quieras saber más acerca de uno de los supervivientes a la Orden 66, la misma que ejecutó el canciller Palpatine para acabar los Jedi. A continuación, algunos detalles en torno a uno de los personajes más queridos de la franquicia.

“Obi-Wan Kenobi” es la serie más esperada de Disney Plus (Foto: Disney Plus)

¿QUIÉN ES OBI-WAN KENOBI?

Obi-Wan Kenobi es un legendario maestro jedi que sirvió en el Alto Consejo Jedi durante los últimos años de la Era de la República. Sirvió en el Gran Ejército de la República que luchó contra el Ejército Droide Separatista durante las Guerras Clon, pero se vio obligado a exiliarse como resultado de la Gran Purga Jedi. Como mentor, Kenobi fue responsable de entrenar a Anakin Skywalker y Luke Skywalker, quienes a su vez sirvieron como su padawan en los caminos de la Fuerza.

Nacido en el planeta Stewjon, Obi-Wan Kenobi fue tomado como el aprendiz padawan de Qui-Gon Jinn. Al igual que la mayoría de los padawans de su generación, él también recibió instrucciones del maestro Yoda.

Adoptando un estilo de vida ermitaño como Ben Kenobi, cuidó del hijo de Vader y la senadora Padmé Amidala, Luke (Foto: Lucasfilm)

TRES COSAS IMPORTANTES EN LA VIDA DE OBI-WAN KENOBI

1. La muerte de Obi-Wan Kenobi

Adoptando un estilo de vida ermitaño como Ben Kenobi, cuidó del hijo de Vader y la senadora Padmé Amidala, Luke. Mientras estaba en el exilio, fue perseguido una vez más por Maul, a quien había derrotado durante la Invasión de Naboo. Esta vez, logró matarlo para proteger al joven Skywalker.

Kenobi comenzó el entrenamiento jedi del niño y poco después se encontró con Vader a bordo de la primera Estrella de la Muerte, donde se sacrificó para asegurarse que Luke y sus aliados escaparan del Lord Sith. Al morir, el maestro se convirtió en uno con la Fuerza, lo que le permitió continuar guiando al joven durante la Guerra Civil Galáctica. Con el surgimiento de la Nueva República, Kenobi fue recordado como un Maestro Jedi legendario.

2. Sobre sus poderes y habilidades

“Obi-Wan es un gran mentor; tan sabio como el Maestro Yoda, y tan poderoso como el Maestro Windu”, dice Anakin Skywalker durante “El Ataque de los Clones”.

De hecho, Obi-Wan es uno de los jedi más hábiles y poderosos, que logró alcanzar su nivel por mérito propio. Al igual que el resto de los jedi, Kenobi posee un conocimiento sobre la Fuerza que le otorga habilidades telepáticas, el uso de trucos mentales, clarividencia, telequinesis y la posibilidad de efectuar grandes saltos.

La vida de Ben Kenobi es la tercera serie live action de “Star Wars” que Lucasfilm lanza de la mano de Disney (Foto: Disney Plus)

A lo largo de la historia de “Star Wars”, el maestro jedi ha derrotado a una larga lista de enemigos, desde droides de la Federación de Comercio, gánsteres y cazarrecompensas, hasta enemigos más poderosos como Darth Maul, el General Grievous y al joven Darth Vader, entre otros.

Pero su poder más significativo es el haber logrado hacerse uno con la Fuerza y alcanzar la inmortalidad.

3. La verdad sobre su sable de luz

Teniendo en cuenta que su maestro, Qui-Gon Jinn, tiene un sable de luz verde, Obi-Wan siempre fue un poco rebelde, por lo que forjó su propio sable en un color que representa el equilibrio entre la luz y la oscuridad.

Aunque Kenobi usó el sable verde de su maestro para derrotar a Maul, más tarde lo devuelve al Templo Jedi. Para un hombre como este personaje, quizá, usar el viejo sable de Qui-Gon Jinn, le resultó algo irrespetuoso. Además, quería seguir su propio camino, que representa el sable azul.

Obi-Wan Kenobi es un legendario maestro jedi que sirvió en el Alto Consejo Jedi durante los últimos años de la Era de la República (Foto: Lucasfilm)

¿QUIÉNES INTERPRETAN A OBI-WAN KENOBI?

Obi-Wan Kenobi es uno de los pocos personajes de “Star Wars” que ha sido interpretado por dos actores diferentes. En la trilogía original, Sir Alec Guinness interpreta al jedi en sus últimos años. Incluso antes que se desarrollaran las historias de la precuela, Sir Alec logró retratar la sensación de pérdida y tristeza que tiene Kenobi tras el surgimiento del Imperio.

En la trilogía de la precuela, fue interpretado por Ewan McGregor. La actuación de McGregor es uno de los principales puntos de aclamación de la trilogía de la precuela y muchos fanáticos de “Star Wars” todavía lo consideran el Obi-Wan Kenobi por excelencia.

Ewan McGregor volverá a interpretar su papel en la serie “Obi-Wan Kenobi” de Disney Plus.

Sir Alec Guinness interpreta al jedi en sus últimos años (Foto: Lucasfilm)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “OBI-WAN KENOBI”?

“Obi-Wan Kenobi” estrena de manera exclusiva en Disney Plus el viernes 27 de mayo. Llega a la plataforma con dos capítulos y los cuatro siguientes se lanzarán cada miércoles hasta el 22 de junio de 2022. El horario de estreno, los puedes ver AQUÍ.