La película “Origin” es una interesante alternativa para quienes buscan un potente drama con crítica social, ya que está basada en el libro “Casta: el origen de lo que nos divide” (”Caste: The Origins of Our Discontents”) de Isabel Wilkerson. Este es un famoso best-seller del 2020 que describe al racismo en Estados Unidos como un aspecto de un sistema de castas, siendo caracterizado por nociones como la jerarquía, inclusión, exclusión y pureza. ¿Te gustaría saber más sobre el proyecto? Presta atención a esta nota.

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 130 minutos y está dirigido por Ava DuVernay, famosa realizadora -nominada al Óscar- que estuvo detrás de obras como “When They See Us”, “Selma”, “13th”, “A Wrinkle in Time” y “Middle of Nowhere”.

En el elenco, por su parte, destacan nombres como Aunjanue Ellis (”King Richard”), Jon Bernthal (”The Punisher”), Niecy Nash (”Monster: The Jeffrey Dahmer Story”), Vera Farmiga (”The Departed”), Audra McDonald (”Private Practice”), entre otras estrellas.

¿DE QUÉ TRATA “ORIGIN”?

“Origin” es una cinta biográfica sobre Isabel Wilkerson, escritora ganadora del Premio Pulitzer que se embarca en un camino de investigación y descubrimiento global mientras lidia con una tremenda tragedia personal.

A pesar del colosal alcance de su proyecto, ella encuentra belleza y valentía al elaborar uno de los libros estadounidenses más definitorios de nuestro tiempo.

Así, de acuerdo con la sinopsis oficial, el filme explora el misterio de la historia, las maravillas del romance y una lucha por el futuro de todos nosotros.

MIRA EL TRÁILER DE “ORIGIN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ORIGIN”?

“Origin” tuvo un estreno limitado en Estados Unidos desde el 8 de diciembre del 2023, tras su proyección previa en el Festival Internacional de Cine de Venecia. No obstante, su lanzamiento en todo el país norteamericano está programado a partir del viernes 19 de enero del 2024.

Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento en Latinoamérica ni España, por lo que te recomendamos estar atento a los comunicados oficiales de Array Filmworks.

¿CÓMO VER “ORIGIN”?

Para ver “Origin”, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia. Se espera también que la película llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ORIGIN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Origin”:

Aunjanue Ellis-Taylor como Isabel Wilkerson

Jon Bernthal como Brett Hamilton, el esposo de Isabel

Niecy Nash-Betts como Marion Wilkerson, la prima de Isabel

Emily Yancy como Ruby Wilkerson, la madre de Isabel

Finn Wittrock como August Landmesser

Victoria Pedretti como Irma Eckler

Jasmine Cephas Jones como Elizabeth Davis

Isha Blaaker como Allison Davis

Vera Farmiga como Kate

Audra McDonald como Miss Hale

Connie Nielsen como Sabine

Blair Underwood como Amari Selvan, el editor de Isabel

Nick Offerman como Dave the Plumber

Stephanie March como Binky

Myles Frost como Trayvon Martin

Suraj Yengde como él mismo

Donna Mills como Mrs. Copeland

Franz Hartwig como Erich Kastner

Daniel Lommatzsch como Joseph Goebbels

Gaurav J. Pathania como el Dr. B. R. Ambedkar

Jordan Lloyd

Aunjanue Ellis-Taylor es la figura principal del póster de la película "Origin", drama biográfico sobre la autora Isabel Wilkerson (Foto: Array Filmworks)

