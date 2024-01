La película sobre el Mesías negro: de qué trata “The Book of Clarence” y cómo ver la comedia dramática

La película “The Book of Clarence” presenta una nueva y audaz versión de la epopeya bíblica, por lo que ha llamado la atención del público por su peculiar premisa. ¿Te imaginas una producción con un Mesías negro y una banda sonora con canciones de los raperos JAY-Z, Lil Wayne y Kid Cudi? Pues, eso es lo que propone este proyecto. En las siguientes líneas, te cuento de qué trata y cómo ver el largometraje.

Vale precisar que esta comedia dramática se desarrolla a lo largo de 136 minutos y está dirigida y escrita por Jeymes Samuel, creativo detrás de obras como “They Die by Dawn” y “Más dura será la caída” (“The Harder They Fall”).

Por si fuera poco, tiene un elenco de estrellas, en el que destacan: Lakeith Stanfield (”Atlanta”), Omar Sy (”Amigos”), David Oyelowo (”Selma”), Caleb McLaughlin (“Stranger Things”), James McAvoy (”X-Men: First Class”) y Benedict Cumberbatch (”The Imitation Game”).

¿DE QUÉ TRATA “THE BOOK OF CLARENCE”?

“The Book of Clarence” se ambienta en el año 33 d. C. y narra la historia de Clarence (Stanfield), un hombre de la calle venido a menos, quien lucha por encontrar una vida mejor para él y su familia, hacerse merecedor de la mujer que ama, liberarse de sus deudas y demostrar que no es un don nadie.

Entonces, cautivado por el poder y la gloria del Mesías naciente y sus apóstoles, lo arriesga todo para labrarse su propio camino hacia una vida divina.

De esta forma, se sumerge en un viaje, a través del cual encuentra redención, fe, poder y conocimiento. ¿Será suficiente para la vida que sueña?

MIRA EL TRÁILER DE “THE BOOK OF CLARENCE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE BOOK OF CLARENCE”?

“The Book of Clarence” se estrena en cines de Estados Unidos el viernes 12 de enero del 2024. En territorios como España, por otro lado, su lanzamiento está programado para el 26 de abril del 2024.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno oficial en Latinoamérica, por lo que te recomiendo estar atento a los comunicados oficiales de Sony Pictures.

¿CÓMO VER “THE BOOK OF CLARENCE”?

Para ver la película de Jeymes Samuel, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia. Se espera también que la producción llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BOOK OF CLARENCE”?

A continuación, conoce a los miembros del elenco de “The Book of Clarence”:

LaKeith Stanfield como Clarence (también como Thomas, el hermano gemelo de Clarence)

Omar Sy como Barrabás

Anna Diop como el interés romántico de Clarence

RJ Cyler como el mejor amigo de Clarence

David Oyelowo como Juan el Bautista

Micheal Ward como Judas Iscariote

Alfre Woodard como Madre María

Teyana Taylor como María Magdalena

Caleb McLaughlin como Zeke

Eric Kofi-Abrefa como Jedediah el Terrible

Marianne Jean-Baptiste como la mamá de Clarence

James McAvoy como Poncio Pilato

Benedict Cumberbatch como Benjamin

Nicholas Pinnock como Jesucristo

Tom Vaughan-Lawlor como un guardia romano

Babs Olusanmokun

Chase Dillon

Tom Glynn-Carney

El póster de "The Book of Clarence", película escrita y dirigida por Jeymes Samuel. Esta se desarrolla a lo algo de 136 minutos (Foto: Sony Pictures)

