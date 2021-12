¿Cuál es el nombre de la hija de Özge Özpirinçci? La actriz turca, junto a su esposo Burak Yamantürk, acaba de dar a luz a su primer bebé y parece que ya tiene todo listo para recibirla, sobre todo lo más importante. La protagonista de “Mujer” (“Kadin”) y “Amor a segunda vista” reveló a sus seguidores la decisión sobre cómo se llamará su pequeña, un detalle que tenía en debate con su pareja, desde que anunció su embarazo. La estrella de las telenovelas turcas está viviendo un gran momento en su vida.

La artista se ha consolidado como una de las estrellas de la actuación no solo de su país sino que a nivel internacional. La celebridad ha forjado una carrera a punta de esfuerzos y protagónicos, como su papel más popular: Bahar.

Özpirinçci inició su trayectoria desde 2008, con el personaje de Ebru en la serie de televisión “Cesaretin var mi aska”. Pero su camino había empezado antes, como rostro de una marca de brownies y, mucho antes, como estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Sabancı de Estambul.

Su camino, sin embargo, se direccionó hacia la televisión y, desde entonces, ha sido uno de los más prolíficos y celebrados por el público y la crítica especializada. La protagonista de “Kadin”, ahora, se ha dado un respiro del trabajo y se despidió con Deniz de “İlk ve Son”. Aunque su próximo papel puede aparecer en 2022 con “Şimdiki Aklım Olsaydı”.

Özge Özpirinçci en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Özge Özpirinçci / Instagram)

¿QUÉ NOMBRE TIENE LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

El nombre de la hija de Özge Özpirinçci es Mercan y se conoció cuando la actriz subió una historia a su cuenta oficial en Instagram tras el parto. “Hemos decidido conservar la sangre del cordón umbilical de Mercan para su futuro”, se lee en un texto que acompaña a la fotografía de la protagonista de “Mujer” y “Amor a segunda vista”.

La artista turca había comentado, meses atrás, en una entrevista con “Hürryet”, que tenía pensado el nombre de Üzüm, que significa uva en turco, para su primer bebé. Sin embargo, no había recibido el apoyo necesario de su círculo más cercano.

“Todo el mundo me sigue diciendo “no le hagas esto a tu hija, Özge” pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzüm en secreto”, señaló a la mencionada publicación.

Özge Özpirinçci se convirtió en madre (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Özge Özpirinçci dio a su hija por cesárea y se encuentra en perfecto estado de salud. El de la representante de la actriz indicó que el nacimiento de la bebé fue todo un éxito y ambas se encuentran bien: “La salud de la madre y el bebé es muy buena”, reza el documento. La pequeña ha medido 50 centímetros y ha pesado 3,149 kilos.

¿CÓMO FUE LA BODA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La noticia de la boda entre Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk , quienes tienen una relación de siete años, se conocieron gracias a la publicación de una fotografía de la amiga de la actriz, Tanem Sivar. Ella subió una instantánea en su cuenta en Instagram, lo que confirmó los rumores de una boda entre las estrellas de televisión.

Sivar fue la testigo del matrimonio por ser la persona más cercana que tiene la Bahar de “Kadin” en su entorno amical. Ella, en su publicación, le dijo que la amaba y la felicitó por el paso que estaba dando para formar su familia junto a su pareja y su hija que está en camino.

De esta manera, se supo que los ya esposos habían decidido darse el sí en el altar antes de la llegada de su bebé. Por las imágenes e información de portales de Turquía, se supo que la boda habría sido con no más de 20 personas y siguiendo todos los cuidados por el coronavirus.

¿QUÉ PENSABA ÖZGE ÖZPIRINÇCI DE LA MATERNIDAD?

Özge Özpirinçci, en una entrevista con el medio español Diez Minutos, fue consultada sobre si le gustaría ser mamá, la actriz turca dijo que ser madre “no es algo que pueda imaginar”.

Sin embargo, durante la conversación agregó una frase que le daría sentido a lo que está viviendo hoy en día: “en general trato de no planificar, sino simplemente vivir, porque sé que cualquier cosa que planee será totalmente distinta”.

Más adelante añadió: “acepto lo que la vida me ofrezca, no me pongo objetivos concretos… Pero sé que todo lo superaré estando rodeada de mis seres queridos”.

¿QUIÉN ES ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz Özge Özpirinçci nació el 1 de abril de 1986 en la ciudad de Estambul (Turquía). Actualmente, la actriz turca tiene 35 años.

Decidió estudiar la carrera de administración de empresas y en el 2008 cuando empezó a recibir audiciones para comerciales y terminó siendo elegida el rostro para una marca de brownies. El mundo de la publicidad le ayudó a hacerse conocida en su país.

Luego de ello se inclinaría por ingresar al mundo de la actuación por lo que viajó a Nueva York decidida a que su destino era actuar. Fue entre el 2007 y 200 cuando hizo su primera aparición en televisión con “Cesaretin Var Mı Aşka” (“¿Tienes coraje para amar?”, en español).

