Actualmente, Anuel AA es uno de los cantantes más famosos del género urbano, pero además de su exitosa carrera musical, sus fanáticos quieren saber cada día detalles sobre su vida privada y no nos referimos al ámbito sentimental, pues ya es conocido su noviazgo con Yailin La Más Viral tras haber terminado su relación de cerca de tres años con Karol G, sino aspectos familiares relacionados a su único hijo.

MÁS INFORMACIÓN: Desde el coqueteo inicial entre Anuel AA y Yailin La Más Viral hasta su nueva vida en Miami

Debido al interés que ha despertado la existencia de Pablo Anuel, te contamos quién es esta pequeño que motiva al puertorriqueño a seguir luchando por sus sueños y ser una mejor persona todos los días.

A continuación, te damos a conocer algunos datos del hijo del intérprete de “Ella quiere beber”, quien no duda en consentirlo y mostrarse orgulloso de él.

La química entre padre e hijo es evidente, la cual es resaltada por los seguidores del cantante (Foto: Anuel AA / Instagram)

TODO LO QUE SE SABE DE PABLO ANUEL, EL HIJO DE ANUEL AA

1. Nacimiento y edad

El pequeño Pablo Anuel Gazmey Cuevas nació el 25 de junio de 2013 y actualmente tiene 8 años.

2. ¿Quién es su madre?

La madre del único hijo de Anuel AA es Astrid Cuevas, expareja del artista, quien tiene una relación amical con el padre de su niño.

3. ¿Dónde está Pablo Anuel?

Pablo Anuel vive en Puerto Rico junto a su madre. “El nene está en mi país natal porque él estudia allá. Mi hijo es la luz de mis ojos”, señaló el intérprete de “Adicto”.

En las redes sociales, los seguidores destacan el gran parecido que tienen ambos (Foto: Anuel AA / Instagram)

4. Vagos recuerdos de sus primeros años con Anuel AA

Debido a que Anuel AA estuvo en prisión 30 meses por posesión ilegal de armas en 2016, el menor tiene vagos recuerdos con su progenitor, quien señaló su temor de que hijo pensara que lo había abandonado.

5. Reencuentro padre e hijo

Tras ser liberado, el menor se reencontró con el cantante puertorriqueño a la salida de la prisión. “Lo primero que hice fue abrazar a mi hijo. Eso es lo que más extrañé”, indicó Anuel AA a Billboard.

6. Comparte momentos con su padre

El rapero comparte varios momentos con Pablo Anuel, con quien disfruta su compañía y se divierten juntos, tal como publica en redes sociales el novio de Yailin La Más Viral.

El rapero ha mostrado desde la llegada de su hijo, su crecimiento en redes sociales (Foto: Anuel AA / Instagram)

7. Ha recibido lujosos regalos

Al ser el único hijo del artista, el niño ha recibido varios regalos de parte de su padre, siendo el más lujoso el que le entregó en Navidad de 2021. Se trató de un reloj de diamantes valuado en US$ 10 mil.

8. Su padre es su mejor ejemplo

Pablo Anuel es criado con mucha dedicación por su madre, pero Anuel AA no se queda atrás, pues pese a estar lejos de él se esfuerza por ser un gran ejemplo con el fin de que no cometa sus mismos errores.

9. Fuente de inspiración para Anuel AA

El pequeño de ocho años se ha convertido en la fuente de inspiración del artista. “Hubo un tiempo en mi vida que a mí no me importaba arriesgar mi vida o mi libertad hasta que nació mi hijo y empecé a ver la vida de otro punto de vista (…). [Él] me enseñó a querer ser un mejor ser humano y me abrió los ojos y me hizo olvidarme de la calle”.

El cantante ha destacado que es un padre muy engreidor (Foto: Anuel AA / Instagram)

FOTOS Y VIDEOS DE INSTAGRAM DE PABLO ANUEL