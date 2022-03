La obsesión de Rosario Montes por Juan David y las sospechas de que el joven está enamorado de su hija Muriel, la llevan a la hacienda de los Reyes Elizondo. Allí se encuentra con Norma. Después de una discusión por su hija, la Elizondo le advierte a la cantante que si se mete con ella no durará en hacer lo que sea con tal que respete a su familia y, sobre todo a sus hijos. Finalmente, la echa de la hacienda. ¿Qué hará Rosario Montes luego de las amenazas?

Por otro lado, las investigaciones de Óscar sobre la muerte del profesor Genaro Carreño y después de las confesiones de sus sobrinos, hará que Juan sospeche algo. Por ello, decide conversar con sus hijos. Erick y León son advertidos por su padre, él no confía en su hermano y cree que no tiene buen criterio, por lo que, si están buscando ayuda, su tío solo los enredará aún más en el problema. De hecho, al parecer tiene razón, pues, paralelamente, el menor de los Reyes discute con Félix Carreño al querer saber más sobre su hermana.

Este no será el único problema al que Juan Reyes deberá enfrentar, pues hace unos días llegó al pueblo de San Marcos un hombre que está interesado en su esposa y, pese a que Norma Elizondo le dijo que no pasa nada, él no puede dejar de estar celoso. El sujeto es Albin Duarte, jurado internacional de caballos de paso fino. Los celos en Juan son más fuertes que él y termina confesando que tiene miedo de perder a Norma. ¿Correrá peligro el amor?

Juan Reyes tiene una conversación con sus hijos Erick y León, quienes han estado ausentándose por muchos días (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 28?

Después del enfrentamiento con Rosario Montes, Norma conversará con Juan David y le expresará su preocupación por la relación que tiene con la mujer. Su hijo, sin embargo, señala que se está enamorando, aunque no dice de quién. Por otro lado, la presencia de Albin Duarte podría afectar el amor entre Juan y Norma. ¿Hasta cuándo Reyes podrá contener sus celos?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El capítulo 28 de “Pasión de gavilanes” 2 se estrenará el jueves 24 de marzo, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Norma Elizondo enfrenta a Rosario Montes y le advierte que tenga mucho cuidado con su familia (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, tendrás que esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles tres capítulos nuevos a las 22:50. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponible en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.