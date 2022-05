¿Qué pasó en el capítulo 55 de “Pasión de gavilanes 2″? Jimena intenta superar su separación de Óscar tras descubrir su secreto, pero aún sigue preocupada por Duván, el hijo de su esposo con Romina se ha ganado su cariño y siente algo especial por él. De hecho, su sobrina Gaby le propone que quizá sea una señal de que deba adoptarlo. ¿Qué es lo que hará la menor de las Elizondo?

El capítulo anterior de “Pasión de gavilanes 2″ estuvo marcada por la presentación de Rosario Montes y Muriel en el Bar Alcalá, a donde llegar casi todos los Reyes Elizondo, pero, por supuesto, Juan David era el invitado especial. Madre e hija se enfrentar por el amor del hijo de Juan y Norma, y la cantante no está dispuesta a rendirse fácilmente. Sin embargo, deberá enfrentar a su gran temor: Samuel Caballero, quien está cada vez más cerca de ella y su hija.

De hecho, mientras ambas presentan su show, Samuel hace su aparición en el bar. Aunque permanece escondido, llama a Gunter para informarle que está allí, mientras presencia el beso que Muriel le da a Juan David. ¿Qué acciones tomará ahora que ha llegado a San Marcos? ¿La vida del primogénito de Juan y Norma corre peligro? ¿Se llevará a la fuerza a Rosario y Muriel?

Jimena sufre las consecuencias de los engaños de Óscar. Así, decide terminar su matrimonio, aunque le preocupa mucho Duván (Foto: Telemundo)

LAS PRIMERAS ACCIONES DE SAMUEL CABALLERO

Después de la presentación de Rosario y Muriel, Gunter se acerca a la cantante para felicitarla por el show, sabiendo que Samuel Caballero está en el bar. Su ayudante le dice, incluso, que podría aparecer en cualquier momento. Es allí que entra Juan David y se queda a solas con su suegra, quien no desaprovecha la situación para insinuarse, pero llega su hija y se lo lleva.

Más tarde, cuando Muriel y Juan David están disfrutando de su amor lejos de todos, un hombre aparece y comienza a tomarles fotos, cuando los jóvenes se dan cuenta del sujeto van y lo encarar. Al consultarle la razón de las fotografías, este lo niega todo y se marcha. Aunque la situación ha pasado, la hija de Rosario sospecha que su padre esté detrás de todo y le hace saber a su novio. Al parecer, esa es la primera acción que ha tomado el peligroso Samuel. ¿Qué pasará ahora?

La presencia del ser más peligroso en San Marcos pondrá en problemas a todos. ¿Qué hará Samuel Caballero cuando llegue al pueblo? (Foto: Telemundo)

SARITA PIENSA EN DARLE UNA OPORTUNIDAD A DEMETRIO

De tanta insistencia, parece que Demetrio está logrando conquistar a Sara. La mayor de las Elizondo piensa darle una oportunidad al hombre, pese a que todavía siente mucho amor por Franco Reyes. Su ausencia, sin embargo, es el motivo de que esté pensando en ella. En una conversación con Jimena, Sarita le dice que no amará a nadie como ama a Franco, pero que el hecho que se haya ido sin ninguna explicación, le ha dejado muy desconcertada y más aún, que sus hermanos no se hayan preocupado por ella.

Por su parte, Andrés y Gaby no está de acuerdo con que su madre salga con Demetrio y tampoco permitirán que el hombre se meta a su casa a hacer lo que le dé la gana. Sin importarle lo que piensen los hijos de Franco, Jurado llega a la hacienda de Sara a destruir el último recuerdo de Reyes, esto lo enfrentará a Andrés y a Albin, que termina golpeándolo. ¿Qué pasará con Sara y Demetrio? ¿Finalmente, olvidará a su esposo y le dará una oportunidad?

La mayor de las Elizondo piensa darle una oportunidad al hombre, pese a que todavía siente mucho amor por Franco Reyes (Foto: Telemundo)

EL ESCAPE DE DUVÁN

Después del encierro de su madre, Duván fue llevado a un albergue para que sea cuidado hasta que la situación de Romina se resuelva. Sin embargo, el niño decide escaparse del lugar e ir a la casa de su madrina. Cuando Óscar se entera, se llena de angustia e inicia su búsqueda. Jimena también está al tanto de la situación, pero prefiere no intervenir. Horas más tarde, el menor de los Reyes recibe la confirmación del paradero de su hijo: está no La gitana, pero lo mujer no tiene intenciones de entregárselo.

UNA PISTA SOBRE FRANCO REYES

Al caer la noche, Jimena, que por el momento está viviendo en la casa de su hermana Sara, descubre en el estudio de su cuñado Franco que en una pared hay una bolsa con varios documentos. Al sacarlo y ver lo que estos papeles contienen queda totalmente sorprendida. ¿Qué es lo que encontró Jimena? ¿Acaso allí están las razones de la desaparición de Franco? ¿Dónde está Franco? ¿Por qué se fue? Sin duda, estamos cerca de saber toda la verdad.