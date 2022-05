¿Qué pasó en el capítulo 53 de “Pasión de gavilanes 2″? Después de descubrirse el secreto de Óscar Reyes, Jimena Elizondo busca olvidarse de la traición de su esposo con el desfile de su nueva colección, y en medio de todo el caos, la menor de las Elizondo recibe la llamada de Javier Ángel, un viejo amigo que aparece en el momento indicado. Este encuentro pone celoso a Óscar.

En el capítulo anterior de “Pasión de gavilanes 2″, además, los problemas en su matrimonio no son a lo único que deberá hacer frente Óscar Reyes, pues los mellizos ya saben que fue él quien le disparó a Pedro Millares. Finalmente, hacen las paces y vuelven a trabajan en equipo para rastrear a Adela y averiguar lo que la policía sabe sobre el hombre.

Los problemas no cesan en la familia Reyes Elizondo, Adam, el vaquero que está obsesionado con Norma Elizondo, insiste en acercarse a la esposa de Juan y aprovecha que está sola en su oficina para acosarla e intentar propasarse. Mientras todo eso pasa, Sara deberá seguir lidiando con Demetrio Jurado, quién no se rinde en su intento por conquistarla.

Adama ataca a Norma Elizondo (Foto: Telemundo)

EL ATAQUE A NORMA

En un momento vulnerable, uno de los trabajadores de la haciendo Reyes Elizondo se aprovecha de que Norma está sola e intenta propasarse con ella. Adam la tira al suelo y la golpea, mientras intenta ultrajarla. Afortunadamente, los gritos de la mujer hacen que Juan Reyes llegue al lugar y salve a su esposa de una tragedia. El hacendado golpea brutalmente al sujeto que quiso aprovecharse de su esposa, pero cuando intervienen el resto de sus empleados, el tipo logra escaparse.

Adam está escondido y debe irse pronto, pero amenaza con no hacerlo hasta que logre concretar lo que quiere: someter a Norma. Mientras se oculta, los Reyes están furiosos. Juan quiere encontrar al tipo que le hizo daño a su mujer y matarlo así tenga que pasar el resto de su vida presa. Por su parte, los mellizos también quieren venganza, pero Juan David los tranquiliza. Los tres hermanos van en búsqueda del hombre que le hizo daño a su madre.

Norma recibe el apoyo de su familia y se siente segura con todos a lado, pero le preocupa que Juan cometa una atrocidad. Él y su hermano Óscar van con la policía a denunciar lo sucedido, pero las autoridades parece que no le prestan mucha atención, lo que enfurece al hombre, que buscará venganza con sus propias manos. ¿Qué está pensando hacer? ¿Logrará Adam escapar antes que sea capturado por los Reyes?

Juan logra rescatar a Norma de las manos de Adam (Foto: Telemundo)

MÁS PROBLEMAS ENTRE ÓSCAR Y JIMENA

Óscar no la pasa nada bien desde que su secreto fue descubierto. Jimena no quiere saber nada de él y ahora tiene que lidiar con un amigo cercano de su todavía esposa. Javier Ángel y la menor de las Elizondo tienen buena química y eso parece enfurecer a Reyes, quien al ver muy cerca al hombre con Jimena, lo golpea enfrente de todos. Después del incidente, la pareja tiene una conversación, en la que termina con Elizondo pidiéndole el divorcio a su esposo. Aunque, en principio, él no dice que no aceptará. ¿Se acabó para siempre esta historia de amor?

JIMENA BUSCA A ROMINA

Romina sigue entre las rejas, pero recibe la visita de Jimena quien le propone levantar todos sus cargos siempre y cuando firme un acuerdo en el que Óscar reconoce a Duván como su hijo. Algo que, por supuesto, la mujer no está dispuesta a aceptar. Lo único que quiere es quedarse con el menor de los Reyes, ser su esposa y ocupar su lugar.

Entre las cosas que le dice a Jimena, Romina señala que Duván no es el único hijo que tuvo con su esposo, pues antes había salido embarazada en dos oportunidades, pero que él la obligó a abortar. Además, le confiesa que todo este tiempo ella ha sido su verdadera mujer, a espaldas de ella. ¿Creerá Jimena todo lo que Romina le dice? ¿Será verdad que tuvieron más de un hijo? ¿Qué hará Jimena ahora que sabe la verdad?

Romina y Jimena tienen una conversación (Foto: Telemundo)

ROSARIO RECONOCE SU OBSESIÓN

Después de llegar a un acuerdo con su hija, Rosario Montes acepta la relación que Muriel tiene con Juan David. Aunque, al comienzo las cosas parecen ir bien, la presencia del primogénito de Norma y Juan en el bar hacen que la cantante pierda la paciencia. Cuando ve a su hija y el hombre al que está renunciando se tratan con amor y mucha pasión enfrente de ella, los celos renacen y decide marcharse.

Rosario reconoce que está obsesionada con Juan David y que no piensa renunciar a él. No soporta la idea de verlo besando a Muriel, por lo que le dice a Panchita que, si su hija quiere estar con el joven, tendrá que luchar duro por él, pues no le dejará el camino fácil. Estas palabras asustan a su amiga, pues jamás le escuchó hablar así por un hombre. ¿Qué hará Rosario por recuperar al hombre que la tiene locamente enamorada? ¿Acaso volverá a estallar la guerra entre madre e hija?