Paulina Dávila es Isabel en la serie “Griselda” de Netflix y lo que pocos sabían de la actriz tiene que ver con Sofía Vergara: son primas. La actriz, sin embargo, ha dejado en claro que también pasó por un casting para formar parte de la ficción basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco.

Paulina ha tenido como una gran inspiración a su prima, desde los ocho años, cuando ya la veía triunfar en la televisión. Por ello, fue una experiencia inolvidable el compartir roles en la producción de la plataforma de streaming.

En una entrevista con People en Español, dijo que, en un momento, pensó que no la iban a llamar para el papel de Isabel. Sin embargo, la coincidencia con su pariente se terminó concretando con un exitoso proyecto.

Antes de que sepas más de cómo fue para Paulina Dávila trabajar con su prima Sofía Vergara, te dejamos el tráiler oficial de la serie “Griselda” de Netflix:

¿CÓMO FUE EL TRABAJO DE PAULINA DÁVILA EN “GRISELDA” CON SOFÍA VERGARA?

Paulina Dávila da vida a Isabel en “Griselda” y comparte roles con Sofía Vergara, su prima y protagonista de la exitosa serie de Netflix. La actriz dijo a People en Español que Sofía fue “una figura muy importante” y un “referente” esencial para que persiguiera sus sueños de ser una estrella de la actuación.

“Yo a ella la vi esa vez cuando tenía como ocho años y nunca más la volvía a ver hasta que se dio lo de ‘Griselda’. (...) Pensé que no me iba a quedar. Tiempo después me llamaron”, dijo al citado medio.

Dijo que, en el rodaje, pudieron ponerse al día sobre lo que ha pasado en su vida, a pesar de ser familiares. “Cuando decían ‘corte’ seguíamos desatrasándonos de nuestras vidas. Resulta que tenemos mucha química, ella es súper generosa, y cálida, es como se ve”, manifestó Dávila.

“Yo siento que ella y yo nos conocimos rodando Griselda y haciendo estos dos personajes”, puntualizó la figura de televisión.

Paulina y Sofía Vergara posa juntas en una fotografía en blanco y negro para las redes sociales, después de rodar juntas la serie "Griselda" de Netflix (Foto: Paulina Dávila / Instagram)

¿CÓMO HA SIDO LA TRAYECTORIA DE PAULINA DÁVILA?

Paulina Dávila, natural de Medellín, a sus 35 años, ha formado parte de diversas producciones televisivas, como “El comandante”, “Las trampas del deseo”, “Luis Miguel, la serie”, “Venganza”, “Griselda”, entre otras.