¿QUÉ PASÓ CON ROSEMERI DOS REIS, LA PRIMERA ESPOSA DE PELÉ?

Pelé es una de las figuras más famosas del fútbol a nivel internacional. Recientemente, su estado de salud ha levantado mucha preocupación e interés en el delantero brasileño, recordando momentos importantes en su vida. Uno de ellos fue el periodo en el que estuvo casado con Rosemeri dos Reis, su primera esposa.

Cuando Edson Arantes do Nascimento, nombre real del jugador, ya había construido una reputación en el fútbol por su participación en el club Santos y dos mundiales junto a la selección brasileña, conoció a Rose.

Según lo que contó en su documental de Netflix del 2021, había mantenido la relación en secreto para que no se vuelva un asunto mediático. Sin embargo, después de contraer matrimonio en 1966, empezaron a aparecer en más eventos públicos.

En ese entonces, ella tenía 21 años y él 26. Pese a su corta edad, estuvieron juntos durante más de diez años y tuvieron tres hijos: Kelly Cristina, Edson y Jennifer.

¿CÓMO PELÉ LOGRÓ CONQUISTAR A ROSEMERI DOS REIS, SU PRIMERA ESPOSA?

Aunque Pelé estaba muy concentrado en su carrera como futbolista, al conocer a Rosemeri dos Reis, decidió que era el momento para casarse con ella. Sin embargo, tuvo un gran obstáculo: el padre de su novia.

De acuerdo con lo que recordó en su película biográfica, antes de obtener su mano, tuvo que ganarse a su suegro y lo hizo ofreciendo lustrarle los zapatos.

“La primera relación seria que me hizo querer formar una familia fue cuando conocí a Rose aquí en Santos. Yo al principio era un poco tímido, luego me hice amigo de su papá y para ser amigo del padre de ella, yo decía ‘si quiere que le limpie los zapatos, yo se los limpio’”, contó frente a cámaras.

No obstante, luego se daría cuenta de que la decisión fue un poco apresurada.

Pelé contó pasajes de su vida en el documental homónimo de 2021 (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIFICULTADES TUVO EL PRIMER MATRIMONIO DE PELÉ CON ROSE?

Después de un tiempo de estar casados, empezaron a surgir problemas en el matrimonio de Pelé y Rosemeri dos Reis. Uno de ellos fue el hecho de que no tenían nada en común más que el gusto por el baile.

“Me casé porque ella me gustaba, yo era joven, muy niño. Nos gustábamos mucho, había amistad, pero aquello de la pasión, de la locura, eso no existía”, explicó O Rei.

Otro de los problemas es que la mayoría del tiempo, Pelé estaba lejos de casa, ya que constantemente, debía realizar viajes por su carrera y contratos con patrocinadores.

“Llegaron firmas de todo el mundo, comencé a viajar más por esa clase de trabajo que por el fútbol. Y eso fue algo muy difícil para mi familia, para mi relación y yo lo entendía”, agregó.

El futbolista brasileño incluso confesó que, en esas ocasiones, le fue infiel a su esposa, quien estaba enterada de todas sus aventuras extramaritales, de las cuales resultaron algunos hijos.

“Mi primera esposa lo sabía todo, yo no le mentí a nadie”, finalizó.

¿QUÉ PASÓ CON ROSEMERI DOS REIS, LA PRIMERA ESPOSA DE PELÉ?

Finalmente, los problemas en la relación entre Pelé y Rose terminaron quebrando el matrimonio y la pareja se divorció en 1976. Desde entonces, vive en Estados Unidos y mantienen una cercana relación con sus hijos.

Por su parte, Pelé tuvo diversos romances con celebridades de su país. Posteriormente, se casó dos veces más con Assíria Seixas Lemos y luego con Marcia Aoki, su actual esposa.