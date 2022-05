El clan Aguilar da mucho de qué hablar no solo por sus asombrosas canciones, sino también por algunos sucesos de su vida personal. Ahora, fue el turno de mostrar un lado más íntimo de los integrantes de la familia liderada por Pepe Aguilar. Los hijos que decidieron incursionar en la industria, Leonardo y Ángela, posaron junto a él y revelaron algunos secretos.

La Dinastía Aguilar es una de las fuentes de inspiración más grandes dentro y fuera del país. Su historia se remonta a la generación antes que ellos, con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, famosos cantantes y actores de la década de los 50 ‘s .

Pepe Aguilar saltó a la fama por su amplia trayectoria en componer e interpretar música ranchera y regional mexicana desde inicios de los 90 ‘s. Algunas de sus canciones más representativas son “Por mujeres como tú” y “Prometiste”.

La nueva generación no se queda atrás, tanto Ángela como Leonardo han lanzado populares temas que han obtenido decenas de millones de vistas en YouTube. Los tres cantantes, quienes comparten no solo un lazo sanguíneo, sino también y una pasión por la música, fueron la portada de la revista “Caras” que se publicó el lunes 30 de mayo, donde hablaron temas nunca antes tocados.

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguila posan para la portada de las revista (Foto: Caras)

PEPE AGUILAR NO QUISO SER UN REFERENTE

Todos los miembros, además de posar en increíbles atuendos, tuvieron su oportunidad para responder preguntas muy íntimas. El primero fue Pepe Aguilar quien, a pesar de sus 53 años, continúa viendo con “miedo” ser puesto en un pedestal tan alto, lo cual involucra muchas expectativas del público y quiénes le siguen.

“Yo nada más quería ser cantante, pero, de repente, pasa el tiempo y te vuelves un referente no solo para el público, sino para quienes vienen detrás de ti”, dijo entre risas.

Con más de tres décadas de experiencia en la industria, admite la importancia de también dar paso a nuevas propuestas y nuevas generaciones, como es el caso de sus hijos.

“Veo su carrera sin límites”, afirmó el intérprete de “Por amarte”. Sin embargo, afirmó que ahora que sus carreras han despegado, eso no les asegura que se mantenga de esa forma. “Eso lo definirán ellos con sus decisiones, su profesionalismo, su seriedad y diversión, porque claro que se vale divertirse”.

Quizás hay un mensaje oculto en este comentario, pues puede referirse al reciente caso de su hija, Ángela Aguilar, en el que su vida profesional se vio entremezclada con asuntos personales. Específicamente, la relación que mantuvo con el compositor de 33 años, Gussy Lau, que trabajaba con ella y su familia.

EL MAYOR MIEDO DE ÁNGELA AGUILAR

La hija menor de Pepe Aguilar tiene tan solo 18 años, pero a su corta edad ha demostrado tener mucho talento. Esto ha sido percibido por el público más joven, a quienes encantó con temas como “Ahí donde me ven”. Sin embargo, confesó que ser el ejemplo a seguir de las nuevas generaciones involucra mucha presión y responsabilidad.

“Yo quiero que mi imagen como cantante y como mujer sea buena, y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo”, comentó y nuevamente vemos el fantasma del escándalo con Gussy Lau asomarse, pues fue un tema que desvió la conversación por mucho tiempo.

Ángela Aguilar adquirió mayor popularidad luego de interpretar "La Llorona" en los "Premios Grammy's" (Foto: Caras)

Su motivación para seguir por este camino es invitar a jóvenes como ella a conectarse con la música mexicana y descubrir lo maravillosa que puede ser. Así ha intentado ella, utilizando nuevas propuestas, pero también interpretando grandes éxitos de hace más de 50 años que compusieron sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

“El corazón de las nuevas generaciones está lleno de mexicanidad y yo creo estamos aprendiendo, como generación, a amar nuestras raíces y a crear con base en ellas”, comentó, mencionando que esto es especial para ella, pues nació y creció en Estados Unidos, pero siempre ha estado muy apegada a su lado mexicano.

La lección que le dio su padre

Cuando habló de las enseñanzas que ha tenido de su familia, hizo referencia a la importancia que ha tenido Pepe Aguilar al darle las mejores lecciones personales y profesionales.

“Hemos aprendido a ser honestos para no tener cola que nos pisen, porque te puedes mostrar de una forma y ser de otra. También, he aprendido de él, a través de su ejemplo, a estar en todo momento preparados y ser seguros de nosotros mismos, sin dejar de ser humildes, considero que es algo muy lindo que nos ha enseñado”, aseguró.

Por supuesto, su madre también ha jugado un papel importante, pues es una fuente de cariño y amor incondicional.

“Es parte de cada etapa en nuestra vida y carrera. De verdad es la cabeza detrás de todo”, explicó refiriéndose a Aneliz Álvarez Alcalá.

Por otro lado, en los tiempos que tiene libre, disfruta mucho de escuchar música, perfeccionar sus conocimientos de maquillaje, leer, hacer yoga, cocinar y jugar con sus perros, quienes también aparecieron en la sesión de fotos.

EL PESO QUE LEONARDO AGUILAR CARGA EN SUS HOMBROS

Leonardo tampoco tuvo reservas al explicar su motivación para abrirse paso en la industria. Algo que le aporta fuerzas a seguir con el legado familiar, es justamente la trayectoria que tienen.

“Me siento respaldado por las décadas de trabajo que mi familia le ha dedicado al género musical”, declaró el cantante de 22 años.

Quien ha sabido guiarlo en el camino y poder cargar con esta responsabilidad, ha sido su padre, Pepe Aguilar. Jamás olvidará que, en una ocasión, el líder del clan Aguilar le dijo “no hagas cosas para satisfacer a alguien más”.

Leonardo Aguilar es el tercer hijo del cantante mexicano Pepe Aguilar (Foto: Caras)

Por ello, actualmente está “enfocado en mejorar como artista, compositor, guitarrista y persona” sin necesidad de forzarlo mucho. Además, su mayor fuente de inspiración está en los procesos emocionales por los que pasa.

“He visto que los sentimientos son los que más se comparten, pues por más que alguien haya pasado por situaciones completamente distintas, a veces compartimos la misma sensación”, acotó.

Al igual que su hermana, él también disfruta realizar otra clase de actividades en sus tiempos libres, como componer, jugar golf, pescar y comer.