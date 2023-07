Mattel está camino a construir un universo cinematográfico live-action. Tras el éxito de la película “Barbie” (2023), la famosa empresa de juguetes confirmó que otra de sus icónicas muñecas tendrá su propio largometraje. Esta es Polly Pocket, quien será interpretada por la actriz Lily Collins en un film dirigido por Lena Dunham.

Vale precisar que la compañía está preparando 14 proyectos centrados en sus productos, entre los que destacan: UNO, Barney, Wishbone, Matchbox, Hot Wheels, Magic 8 Ball, View Master, American Girl, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Thomas the Tank Engine y Rock ‘Em Sock ‘Em Robots.

De esta forma, si bien la directora Greta Gerwig todavía no ha confirmado la producción de “Barbie 2”, parece que tendremos las carteleras de cine con muchísimas figuras de Mattel. ¿Lograrán superar las cifras en taquilla de la cinta protagonizada por Margot Robbie? Esperamos averiguarlo pronto.

LA MARCA POLLY POCKET

Polly Pocket es una línea de muñecas que fue creada en el año 1983 por Chris Wiggs. Aunque la licencia original le perteneció a Bluebird Toys, Mattel la adquirió en 1989.

Desde entonces, nacieron algunas producciones animadas sobre el juguete, como el film “Polly World: Her First Full-Length Movie” (2006) y la serie “Polly Pocket” (2018).

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “POLLY POCKET”?

Aún no hay mayores detalles sobre la sinopsis oficial de la película “Polly Pocket”, pero se sabe que se centrará en la historia de una joven que se hace amiga de la popular muñeca en miniatura.

Así, conoceremos más de cerca al personaje con infinidad de accesorios, quien se caracteriza por ser segura de sí misma, genial y talentosa, al poder patinar, practicar snowboard y cantar.

LILY COLLINS ES LA PROTAGONISTA DE “POLLY POCKET”

Como mencionamos previamente, Lily Collins fue la actriz seleccionada para ser la protagonista del largometraje. Luego de su trabajo en obras como “Emily in Paris”, “Okja” y “The Blind Side”, ella demostrará todo su talento en esta ficción de la que también es productora.

En junio del 2021, la artista confirmó la noticia con una emotiva publicación en Instagram: “Como niña obsesionada con Polly Pocket, ¡es un sueño hecho realidad anunciar este proyecto! Me estoy asociando con el equipo más inspirador para reintroducir a Polly en el mundo de una forma divertida y moderna... llevando estos pequeños juguetes a la gran pantalla”, escribió.

“Estoy muy contenta de participar como productora y también como Polly. No puedo esperar a sumergirme en este mundo de colores pastel...”, puntualizó.

EL ROL DE LENA DUNHAM EN LA PELÍCULA “POLLY POCKET”

Lena Dunham, por su parte, será la directora y guionista de la producción. Cabe resaltar que ella es la creadora de la serie “Girls” y también es la realizadora detrás de proyectos como “Tiny Furniture”, “Catherine Called Birdy” y “Sharp Stick”.

Según Deadline, la celebridad afirmó: “Polly Pocket fue responsable de innumerables horas de evasión en mi infancia; Polly me dio un pequeño mundo de magia y autonomía para narrar, así que es bastante poético abordar estas mismas ideas. Estoy encantada de aportar tanto mi amor por esta propiedad histórica como mi profunda convicción de que las jóvenes necesitan películas inteligentes y divertidas que les hablen sin condescendencia”.

De acuerdo con el productor Robbie Brenner, cabeza de Mattel Films, el trabajo entre la protagonista y la cineasta ha dado muy buenos resultados.

“Lena es tan colaboradora, se remanga y le gusta mucho revolcarse en notas y escuchar. Es increíble. Lily es tan inteligente, tan específica y tan productiva. Ha sido una colaboración maravillosa, así que estamos encantados”, le contó a Variety.

Hasta el momento, no hay un comunicado sobre la fecha de estreno de la película, pero te recomendamos estar atento a los anuncios oficiales de Mattel.

