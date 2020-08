Después que Televisa retransmitió la ceremonia de los Premios Juventud 2020, llevada a cabo en el teatro Hard Rock Live en Miami, Estados Unidos, recortando la participación de Danna Paola , los seguidores de la cantante y actriz se enojaron por la decisión de la compañía, a la que pedían explicaciones.

Y no era para menos, pues todo el mundo esperaba con ansias la participación de la artista, quien se convirtió en tendencia en las redes sociales tras robarse el show al interpretar “No bailes sola” junto a Sebastián Yatra y el homenaje que le rindió a Selena Quintanilla, al cantar el éxito “Como la Flor”.

Tras no ver la presentación de la artista de 25 años, los usuarios hicieron tendencia el hashtag “Televisa is over party” (Televisa se acabó la fiesta, en español); además, la noticia de que habría sido vetada se empezó a esparcir rápidamente.

Aunque la casa televisora no se ha pronunciado al respecto, la periodista y conductora de “Venga la alegría” Flor Rubio realizó un análisis y dio a conocer en su canal de Youtube las razones por las que Danna Paola estaría censurada.

¿POR QUÉ LA HABRÍAN VETADO?

A pesar de que la artista mexicana inició su carrera desde que era una niña en Televisa, ya tiene varios años sin trabajar en ella. De acuerdo con la periodista, el veto a la artista mexicana se debería a una simple razón: haberse negado en participar en varias telenovelas de la compañía.

“Ha rechazado algunos proyectos, no necesariamente por soberbia, simplemente porque no va de acuerdo con su agenda o porque los proyectos no son lo que ella quiere hacer”, manifestó.

Precisó que los melodramas que rechazó fueron “La malquerida” de José Alberto Castro, la bioserie de Gloria Trevi que prepara Carla Estrada, otra de Nicandro Díaz y aluna más. “Todas esas que les acabó de mencionar generaron esta decisión, a mi juicio equivocada”, dijo Rubio.

Asimismo, el hecho de que Danna Paola, tras su participación en la serie “Élite” de Netflix, forme parte de TV Azteca al ser una de las jueces del reality “La Academia” y haber trabajado para telenovelas de Telemundo como “La Doña” y en la bioserie “José José, el Príncipe de la Canción”, habrían provocado que sea censurada.

“Haber iniciado su carrera en Televisa, no significa que ella tenga que seguir toda la vida ahí. Sé que si hubiera un proyecto que le interese, lo aceptaría. Creo que cancelar su presentación [durante la ceremonia] fue una decisión ochentera y supongo que la tomó un ejecutivo y no todos”, indicó.

Para Rubio, lo único que está mostrando la compañía de medios de comunicación es “aplastar el talento” en lugar de privilegiarlo. “Debe reconocerse el trabajo de los artistas, más allá de otro tipo de intereses”.

