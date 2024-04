“City Hunter” era uno de esos animes emblemáticos de las últimas décadas que no podía quedarse sin su live-action. Netflix trabajó una película, de 1 hora y 44 minutos de duración, dirigida por Tatsuro Mishima, el mismo de “Yu Yu Hakusho” y “Zom 100: Bucket List of the Dead”. Como suele ocurrir, esta adaptación ha generado críticas negativas y positivas, pero es una gran oportunidad para entrar al mundo creado por Tsukasa Hōjō.

Después del éxito mundial de la serie live-action de “One Piece”, la mirada hacia este tipo de proyectos han cambiado y no se espera que, de buenas a primeras, sean un fracaso total. La adaptación del manga de Eiichiro Oda, con sus licencias, ha conseguido un buen precedente.

Porque, antes, este tipo de versiones eran vapuleadas desde los avances y trailers oficiales. Y con justa razón. Hubo grandes fracasos como “Cowboy Bebop” o el infame “Dragon Ball Evolution”. “City Hunter” sale en un contexto diferente.

Antes de que te cuente más de la trama de esta película de Netflix, te dejo el tráiler oficial del live-action del anime:

¿DE QUÉ TRATA “CITY HUNTER”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “City Hunter”: “El detective privado Ryo Saeba —experto francotirador y mujeriego sin remedio— acepta, a regañadientes, aliarse con la hermana de su compañero para investigar su muerte”.

Ryo se toma en serio su trabajo cuando asesinan a su mejor amigo, Hideyuki, pero su investigación se complicará no solo por los villanos que debe derrotar e interrogar, sino también porque ahora tiene a Kaori, hermana de su exsocio, como compañera.

Pero este asesinato tiene un transfondo más oscuro y general de lo que está pasando en Shinjuku, Tokio. La gente ha cambiado de manera radical, tanto física como mentalmente. Están con fuerza sobrehumana y una sed de violencia inigualable.

Tras la pista de la muerte de Hideyuki, el protagonista busca resolver el enigma detrás de la transformación de la gente. ¿Los infectaron con algún tipo de virus? Mientras reparte golpes y ciertos chistes, Ryo se acerca a la verdad más tenebrosa.

Misato Morita como Kaori Makimura, la hermana de Hideyuki en la película "City Hunter" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “CITY HUNTER”

Ryohei Suzuki como Ryo Saeba, un investigador privado

Masanobu Andô como Hideyuki Makimura, compañero de trabajo de Ryo y ex oficial de policía.

Misato Morita como Kaori Makimura, la hermana de Hideyuki

Fumino Kimura como Saeko Nogami, una detective

Tetta Sugimoto como Akitaka Itō, jefe de policía y jefe de Saeko.

Ayame Misak como Tsukino Seta, director ejecutivo de una empresa de cosméticos.

Asuka Hanamura como Kurumi, una cosplayer

¿CÓMO VER “CITY HUNTER”?

La película live-action “City Hunter” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta 1 completa, de manera online, tienes que estar suscrito a la plataforma de streaming.