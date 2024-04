Los que hemos leído el manga de “Kimetsu no Yaiba” sabemos que el Arco del Entrenamiento Pilar (“To the Training Hashira Arc” en inglés) es el más corto de todos, a tal punto que parece una parte de transición en la historia de Koyoharu Gotouge. Esto no significa que no pase nada relevante en la ficción japonesa, sino que es un preludio para lo que vendrá después: las sangrientas peleas contra las restantes Lunas Superiores de Muzan Kitsubuji en la Fortaleza Dimensional Infinita. Por ello, no sorprende que, en el anime, tenga tan pocos episodios y que sea la más corta de las temporadas. Lo que sí asombra es que no lo hayan anexado a la Villa de los Herreros como una película o un especial.

La temporada 3 del anime de “Demon Slayer” fue la más regular de lo que hemos visto hasta ahora. Y no es por la animación o el CGI, sino por la escritura de la trama. Desde ahí ya parece que Gotouge prepara el terreno con calma de los momentos más impactantes de los últimos arcos.

Sin embargo, hasta cuando parece un anime más del promedio, “Kimetsu no Yaiba” salvó su temporada con una resolución clave con los hermanos Kamado: Nezuko sobrevive a los rayos del sol y se convierte en el demonio que Muzan estaba buscando desde hace mucho tiempo.

Con esa cualidad de caminar bajo el sol, que ni las Lunas Superiores tienen, Nezuko se convirtió en una pieza importante de la trama de “Demon Slayer” y lo cambia todo con respecto a los esfuerzos de los Pilares por vencer a Muzan. Ahora él es el que irá detrás de ellos para comer a Nezuko y conseguir su ansiada inmortalidad.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ LA TEMPORADA 4 DEL ANIME DE “KIMETSU NO YAIBA”?

La temporada 4 del anime de “Kimetsu no Yaiba” cuenta con ocho episodios, siendo el más corto de todos los que se han estrenado hasta ahora. Si bien todavía no se ha hecho oficial esta información, es una de las filtraciones más fuertes sobre el estreno de “To the Hashira Training Arc”.

El primer episodio de “Demon Slayer 4″, que se estrena el domingo 12 de mayo, tendrá una duración de una hora, un especial anunciado por las redes sociales oficiales de la producción televisiva.

De esta manera, se podrá ver el entrenamiento de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu con cada uno de los Pilares, para adecuar sus cuerpos y técnicas al rigor de las próximas peleas, contra las tres restantes Lunas Superiores que le quedan a Muzan Kitsubuji.

Los destructores de demonios conocerán que, después de que Nezuko sobreviviera al sol, el tiempo se les agota más rápido porque Muzan está impaciente por obtener ese poder para ser invencible.

¿CÓMO VER “KIMETSU NO YAIBA”?

El anime de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se encuentra disponible en las plataformas de streaming Netflix y Crunchyroll. Para ver las tres temporadas y las películas, sin publicidad, debes contar con una suscripción.

