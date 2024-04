Hay algunos casos curiosos de películas que son prácticamente destrozadas por la crítica, pero que aún así despiertan el interés del público y se convierten en éxitos de recaudación. Se me viene a la mente, por ejemplo, la filmografía de Adam Sandler o la mayoría de cintas del tipo parodia. En esa misma línea, Netflix estrenó -el pasado 19 de abril del 2024- un largometraje que ha recibido centenares de críticas negativas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, se mantiene en el Top 10 de producciones más vistas en la plataforma de streaming. ¿Quieres saber de qué filme se trata? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que necesitas conocer sobre “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver”.

Titulada en español como “Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas”, la película de Zack Snyder debutó en el portal Rotten Tomatoes con tan solo el 16% de aprobación, mientras que Metacritic le otorgó un puntaje de 36 sobre 100, lo que se refleja en la mayoría de reseñas generalmente desfavorables.

No obstante, como mencioné previamente, FlixPatrol reporta que el filme ocupa el cuarto lugar del Top 10 de Netflix a nivel internacional, destacándose en el catálogo de Francia, Brasil y otros países.

Vale precisar que el largometraje se presenta como la secuela de “Rebel Moon: A Child of Fire” (”Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego”), por lo que estrellas como Sofia Boutella, Ed Skrein, Djimon Hounsou y Michiel Huisman repiten sus papeles en el elenco.

¿DE QUÉ TRATA “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

Como te puedes imaginar, “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” retoma la épica saga de Kora (Boutella) y los guerreros que sobrevivieron en la anterior película.

En este punto, nuestros protagonistas están dispuestos a sacrificarlo todo y a luchar con los valientes habitantes de Veldt... con el fin de defender lo que una vez fue una pacífica aldea y ahora es un nuevo hogar para quienes perdieron el suyo en la lucha contra Mundo Madre (Motherworld).

Resulta que, en la víspera de la batalla, los guerreros se enfrentan a su propio pasado y revelan su razón para pelear. Entonces, a medida que toda la fuerza del Reino cae sobre la incipiente rebelión, se forjan vínculos inquebrantables, surgen héroes y nacen las leyendas.

MIRA EL TRÁILER DE “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”

¿CÓMO VER “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

“Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, si quieres verla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Rebel Moon: A Child of Fire”:

Sofia Boutella como Kora / Arthelais

Djimon Hounsou como Titus

Ed Skrein como Atticus Noble

Michiel Huisman como Gunnar

Doona Bae como Nemesis

Ray Fisher como Darrian Bloodaxe

Anthony Hopkins como la voz de Jimmy

Dustin Ceithamer como el actor corporal de Jimmy

Staz Nair como Tarak

Fra Fee como Regent Balisarius

Cleopatra Coleman como Devra Bloodaxe

Stuart Martin como Den

Ingvar Sigurdsson como Hagen

Alfonso Herrera como Cassius

Cary Elwes como el Rey

Rhian Rees como la Reina

Elise Duffy como Milius

Sky Yang como Aris

Charlotte Maggi como Sam

Stella Grace Fitzgerald como la princesa Issa

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

Rachel Labonte de ScreenRant: “Me quedo de nuevo con la impresión de que hay una gran película de ciencia ficción escondida en algún lugar de ‘The Scargiver’, o al menos una en la que podría involucrarme más emocionalmente”.

Karina Adelgaard de Heaven Of Horror: “ Si, como a mí, no te gustó la primera película, no tienes suerte. Esta no es ni mejor ni peor, solo más de lo mismo”.

“ David Ehrlich de IndieWire: “Si esta catastrófica película no es el fin del juego para ‘Rebel Moon’, entonces nada podrá interponerse en su camino”.