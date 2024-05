CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada y producida por Benedict Cumberbatch, “Eric” es una miniserie de Netflix dirigida por Lucy Forbes a partir del guion de Abi Morgan. El emotivo thriller ambientado en Nueva York de los ochenta sigue la búsqueda desesperada que emprende Vincent Anderson tras la desaparición de su hijo Edgar, de nueve años. Mientras el oficial de policía Michael Ledroit (McKinley Belcher III) sigue cualquier rastro del pequeño y Cassie Anderson (Gaby Hoffmann) reparte volantes con el rostro de su hijo, Vinny se aferra a los dibujos que hacía su hijo de un monstruo azul, una marioneta llamada Eric, y se convence de que si logra que Eric salga por la tele, Edgar volverá a casa. ¿Qué sucedió con el niño? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La serie de seis episodios empieza con Edgar acompañando a su padre en las grabaciones del programa infantil “Hola, Sol, buenos días”. De camino a casa, el pequeño le muestra el títere que está diseñando, pero su padre no le presta atención por enfocarse en los problemas laborales. Unas cuadras antes de llegar a su edificio, trata de animar al niño con una carrera, pero no lo deja ganar.

Durante la cena, Vincent crítica los dibujos de su hijo y lo obliga a presentarlos con más convicción. Cassie le reprocha su comportamiento y su inclinación por el alcohol, lo que termina en una gran discusión que desconcierta a Edgar. Al día siguiente, la pelea continúa, así que el pequeño se va solo a la escuela, pero no llega a su destino. Desesperada, Cassie trata de comunicarse con su esposo, pero él ignora sus mensajes y prefiere enfocarse en convencer a los dueños de la televisora de seguir adelante con su programa.

Edgar (Ivan Morris Howe) desaparece de camino a la escuela en el primer capítulo de la serie británica "Eric" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ERIC”?

El protagonista de “Eric” está seguro de que si le da vida a los dibujos de su hijo, el niño volverá, así que diseña una marioneta y la propone como un nuevo personaje de su programa. El problema es que su obsesión cobra vida en la imaginación de Vinny, quien no solo ve al monstruo, sino que mantiene conversaciones con él. En tanto, Cassie considera aceptar el dinero de Robert Anderson, un importante desarrollador que quiere ofrecer una recompensa por información de su nieto. No obstante, Vinny se niega a tener tratos con su padre.

El detective Ledroit también busca a otro niño desaparecido, Marlon Rochelle, un adolescente negro que desapareció once meses antes. A pesar de que su jefe cerró el caso, el policía insiste en que Ali Gator (Wade Allain-Marcus) está involucrado, ya que dirige el club nocturno The Lux, donde está seguro que existe una red de tráfico sexual de menores de edad. Pero no tiene las pruebas para demostrarlo. Además del trabajo, el policía debe lidiar con ocultar su sexualidad y cuidar en casa de su pareja de muchos años, William (Mark Gillis), que tiene SIDA.

La investigación de Ledroit lo lleva hasta el Sr. Lovett, el conserje del edificio donde vive la familia de Edgar. Debido a algunos indicios, el hombre de 70 años es arrestado, pero niega cualquier responsabilidad. Los exámenes posteriores parecen confirmar su inocencia, pero el detective se niega a descartarlo como sospechoso.

Sin embargo, él no es el único que despierta sospechas. Cassie revela que Vincent, que tiene un compartimiento cada vez más destructivo, siguió a su hijo el día que desapareció y cuestiona la herida que su esposo tiene en la cabeza. ¿Quién es el hombre que aparece en el dibujo de Edgar? ¿Por qué una mujer que vive en los túneles del metro tenía la ropa del niño? ¿Quién es 8? ¿La desaparición de Edgar está relacionada con la de Marlon Rochelle?

Vincent (Benedict Cumberbatch) empieza a hablar con el monstruo que dibujó su hijo Edgar en la miniserie británica "Eric" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ERIC”?

¿Qué pasó con Edgar?

Edgar está vivo. El día en que desapareció siguió a un homeless llamado Yuusuf hasta los túneles del subterráneo. No era la primera vez que el pequeño veía a ese hombre, de hecho, lo plasmó en uno de sus dibujos. Abrumado por las peleas de sus padres, el niño decidió quedarse en ese lugar y Yuusuf se encargó de protegerlo.

Cuando Vincente llega a los túneles y ve los dibujos de su hijo confronta a Yuusuf, quien le dice que su hijo le tiene miedo. Tras la reveladora conversación, Vinny sigue buscando a su hijo sin éxito. Al ver una multitud protestando por el desplazamiento de las personas sin hogar, se le ocurre ir por su disfraz de “Eric” y utilizar las cámaras de televisión para disculparse con su hijo y rogarle que vuelva a casa.

El pequeño regresa a casa y esta vez llega antes que su padre. Finalmente, Vincent se da cuenta que él es el verdadero monstruo, así que se separa de Cassie y empieza a asistir a rehabilitación. Por su parte, Cassie espera un hijo de Sebastian.

¿Quién es 8 y qué sucedió con Marlon Rochelle?

Gracias a Gator, Ledroit consigue el video que demuestra la culpabilidad de los oficiales corruptos Nokes y Kennedy en la muerte de Marlon Rochelle, a quien lo llamaron 8 por el número de su camiseta de baloncesto. Las imágenes revelan que el adolescente desaparecido fue asesinado a golpes por Nokes por robar dinero de sus ganancias al tener otros clientes y llevarlos detrás de The Lux.

Ledroit presenta el video en la comisaría y arresta solo a Nokes, ya que Kennedy falleció tras la desaparición de Edgar. También capturan a los empleados de la unidad de saneamiento que se encargaron de deshacerse del cuerpo de Marlon.

¿Quién era el cliente de Marlon? El vicealcalde Costello (Jeff Hephner) es arrestado en la iglesia durante el bautizo de su hijo. Mientras los responsables son sentenciados, la madre de Marlon aún espera encontrar el cuerpo de su hijo.

Vincent (Benedict Cumberbatch) encuentra a su hijo y el detective Ledroit resuelve el caso de la desaparición de Marlon al final de la miniserie británica "Eric" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ERIC”?

“Eric” está disponible en Netflix desde el 30 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.