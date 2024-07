Después de cuatro años, la espera terminó para los seguidores de “Tower of God”. El anime, basado en el webtoon de SIU, retoma su historia con una temporada 2 que promete ser una de las mejores del 2024. La producción de Crunchyroll ha dado un salto de calidad y no es ninguna sorpresa: desde 2020, cuando debutó en la plataforma de streaming, el mundo de los animes ha mejorado de manera notable, tanto los contemporáneos como los que ya tienen décadas en televisión, como “Kimetsu no Yaiba”, “One Piece”, “Bleach”, “Jujutsu Kaisen”, por nombrar algunos.

En la temporada 1, “Tower of God” nos mostró el caminó que tomó Bam para reencontrarse con Rachel, una misteriosa joven que lo crió cuando él estaba solo y sin pasado. Le enseñó el lenguaje del mundo, con palabras y lecciones que el joven atesora como lo mejor que le ha pasado en su vida.

Sin embargo, con el transcurso de los episodios, la gran virtud de la ficción nos mostró que para ascender hasta la cima de la torre, donde todos los sueños se pueden cumplir, no solo se bastan con buenas intenciones. Y que nada es lo que aparenta ser.

El mérito de “Tower of God” fue tender una delgada línea sobre la solidaridad y la traición, entre el amor y la egoísmo, con Bam como un personaje que podía perdonarlo todo por el cariño hacia Rachel ―una especie de Koistinen de “Luces del atardecer” de Aki Kaurismäki―.

Pero Bam no será el mismo en la temporada 2, como se esperaba tras el final de los 13 episodios de la primera entrega, y los dos capítulos iniciales de “Tower of God” muestran la transformación del protagonista.

LA ANIMACIÓN ES EL GRAN SALTO DE CALIDAD DE “TOWER OF GOD”

La animación de la temporada 2 es el gran salto de calidad que tanto necesitaba “Tower of God”. Los dos primeros capítulos del anime han demostrado que hay un trabajo más logrado después de cuatro años del debut de la ficción en Crunchyroll.

Se ha visto una gran mejora visual en los poderes de los personajes, sobre todo en el Shinsu, y un ritmo más dinámico y adecuado al desarrollo de los enfrentamientos en las pruebas para llegar a la cima de la torre.

De esta manera, “Tower of God” se ha puesto a la altura de otros animes de la actualidad, al conseguir la mejor forma gráfica de mostrar los sucesos de los arcos “El regreso del príncipe” y “Workshop Battle”.

La nueva animación, sin embargo, no ha roto el tono que mostró en la temporada 1. Se mantiene una propuesta no solo de avanzar entre los misterios y las revelaciones, sino también el humor y los momentos divertidos de “Tower of God”. Un logro.

Ja Wangnan y Viole en una imagen promocional de la temporada 2 del anime “Tower of God” (Foto: Tower of God 2 Animation Partners)

NUEVOS PERSONAJES Y MÁS INTRIGA

Sin caer en los spoilers, puedo adelantar que el personaje de Viole trae más de una sorpresa y puede confirmar la gran sospecha de los seguidores que no están al día del webtoon de “Tower of God”. Su poder es increíble y, con la nueva animación, queda más espectacular de lo esperado.

En los dos primeros episodios, los antiguos compañeros de Bam no aparecen, solo en algunos flashback, así que no se sabe si todos sobrevivieron al resto de pruebas después del paso de un tiempo que no se ha determinado. ¿Quizá un par de años?

La aparición de nuevos personajes, al inicio, confunde un poco porque parece que Ja Wangnan (el Regular que no insiste en las pruebas al llegar al piso 20 de la torre) es el nuevo protagonista de la temporada 2, pero en realidad es una forma de acomodar las piezas que constituyen el entorno más cercano del rey Jahad.

En los dos capítulos, además, se ha retomado el tema de la soledad, la dicotomía de trabajar en equipo y la traición y se ha ahondado más en la condición del dinero como poder que corrompe y subyuga en las pruebas rumbo a lo más alto de la torre. Una dimensión acorde al nuevo tono de los nuevos episodios: parece no haber lugar para la amistad ni esa felicidad de una comunidad.

¿CÓMO VER “TOWER OF GOD”?

El anime de “Tower of God” se encuentra disponible en el catálogo de Crunchyroll. Para ver la temporada 1 y los nuevos episodios de la temporada 2, que saldrán los domingos a las las 7:00 a. m. PT., debes tener una suscripción a una cuenta Premium.