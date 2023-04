“Daisy Jones and the Six” (“Todos quieren a Daisy Jones” en su traducción al español) es una nueva serie de Prime Video que adapta la novela homónima de Taylor Jenkins Reid. Dentro del reparto, hay conocidas figuras del medio y nuevas promesas, como Camila Morrone, quien resulta ser también la exnovia de Leonardo DiCaprio.

El programa de diez episodios tiene un triángulo amoroso entre Daisy (Riley Keough), una joven que sueña con volverse una cantautora; Billy (Sam Claflin), un rockero que se estrelló antes de saltar a la fama; y Camila (Camila Morrone), la esposa de Billy que lucha por mantener a flote a su familia.

La miniserie se estrenó el pasado 3 de marzo de 2023 y, antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Daisy Jones and the Six”.

¿QUIÉN ES CAMILA MORRONE?

Camila Morrone es un actriz y modelo estadounidense que ha adquirido notoriedad recientemente por interpretar a Camila Alvarez en la miniserie “Daisy Jones and the Six”.

Nació el 16 de junio de 1997 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

DATOS PERSONALES DE CAMILA MORRONE

Nombre completo: Camila Rebeca Morrone Polak

Camila Rebeca Morrone Polak Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1997

16 de junio de 1997 Edad: 25 años

25 años Signo zodiacal: Gemini

Gemini Lugar de nacimiento: Los Ángeles, Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense y argentina

Estadounidense y argentina Padres: Lucila Polak y Máximo Morrone

Camila Morrone y el resto del reparto femenino de "Daisy Jones and the Six" (Foto: Amazon Studios)

TIENE ASCENDENCIA ARGENTINA

En “Daisy Jones and the Six”, su personaje es latino, aunque no se especifica de qué país. En la vida real, Camila Morrone tiene ascendencia argentina, pues sus padres Lucila Polak y Máximo Morrone son dos actores argentinos que se mudaron a Los Ángeles poco antes de su nacimiento.

Aunque nació y creció en Estados Unidos, estuvo muy conectada a sus raíces, por lo que se siente igualmente argentina. Además de hablar muy bien el español, sigue tradiciones como ser fanática del fútbol y llevar la camiseta de la selección.

Camila Morrone con la camiseta de la selección de fútbol argentina (Foto: Camila Morrone / Instagram)

EMPEZÓ COMO MODELO

Camila Morrone empezó su carrera dentro del modelaje y, en el 2016, apareció en la portada de Vogue Turquía, con tan solo 19 años.

Un año después, debutó en la pasarela con el show de Moschino, la marca de lujo de Milán.

¿EN DÓNDE HAS VISTO A CAMILA MORRONE ANTES?

Camila tuvo su primera aparición en una película en el 2013, cuando hizo un pequeño rol en cinta “Bukowski” de James Franco. Sin embargo, se ausentó de la pantalla grande por varios años, hasta que regresó con la cinta “Death Wish” de 2018, donde hizo de Jordan Kersey, la hija del personaje de Bruce Willis.

Ese mismo año, coprotagonizó “Never Goin’ Back” junto a Maia Mitchell, la cual se estrenó en el Festival de cine de Sundance.

Posteriormente, tuvo apariciones en otras películas independientes como “Mickey and the Bear” y “Valley Girl”, donde trabajó junto a Josh Whitehouse, quien interpreta a Eddie, el bajista de “Daisy Jones and the Six”.

ES LA EXNOVIA DE LEONARDO DICAPRIO

Camila Morrone es una de las hermosas jóvenes que conforman la lista de mujeres de 25 años o menos que han salido con Leonardo Dicaprio.

Desde el 2017, cuando ella tenía tan solo 20 años, ya se especulaba que mantenía una relación con el actor de “Titanic”. Su romance se confirmó en el 2020, cuando fue su acompañante en la gala de los Premios Óscars.

No obstante, después de casi 5 años de relación (y poco después de cumplir 25 años), se anunció la ruptura de la modelo y actriz con el intérprete. ¿Coincidencia? No lo creo.