Christian Carabias y Ximena Duque ya no estarán juntos, pero aún mantienen una relación cordial por Cristán, el hijo de los famosos. Pero más allá de ser familiar de dos personalidades conocidas, el heredero de la actriz de “Corazón valiente” ha llamado la atención de los medios de farándula por una drástica decisión en su vida privada.

A pesar de que Ximena Duque y el cantante Christian Carabias llevan ya un tiempo separados, la relación de respeto que han logrado forjar con el pasar de los años sigue siendo admirable. No solamente porque ambos aceptan ser padres de Cristán Carabias, sino porque hasta se han reunido juntos para cenar y decidir el futuro de su hijo en común.

El joven de 19 años es todo un éxito en redes sociales (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Y aunque resulta inevitable referirse a la carrera de estos dos artistas, hoy toca hablar de Cristan Caraibas, el primogénito de Ximena Duque quien fue tendencia en redes sociales tras la decisión que tomó en torno a su vida privada.

¿Sabías que el hijo de la actriz y el cantante de Tierra Cero también está ligado a los deportes? Pues, conoce más en esta nota que Mag tiene preparado para ti.

1. ¿QUIÉN ES CRISTAN CARABIAS?

Nacido el 16 de mayo de 2004, Cristan Caraibas Duque es el hijo del músico Christian Caraibas y Ximenda Duque. En la actualidad tiene 19 años de edad y posee más de medio millón de seguidores en las redes sociales.

El heredero de Ximena Duque tiene 19 años y más de 500 mil seguidores en Instagram (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Le gusta practicar deportes como baloncesto y gimnasia. Su popularidad comenzó a crecer luego de que se crease su cuenta de Instagram en mayo del 2015.

2. DATOS PERSONALES DE CRISTAN CARABIAS

Nombre completo: Cristan Carabias Duque

Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 2004

Edad: 19 años

Nacionalidad: Colombiano

Padres: Ximena Duque y Christian Carabias

Profesión: Entrenador, fisiculturista e influencer

3. ¿QUÉ ESTUDIA CRISTAN CARABIAS?

Se sabe que Carabias acabó la escuela secundaria, y aunque no está en una facultad de universidad, se encuentra camino a tener una carrera en el mundo del fisiculturismo.

Carabias se dedica de lleno al fisiculturismo (Foto: Christian Carabias / Instagram)

El hijo de Ximena Duque afirma que no considera necesario estudiar para alcanzar el éxito en la vida, reconociendo al mismo tiempo que no todos comparten su punto de vista. A pesar de esto, Carabias no se limita únicamente a las redes sociales, pues también es entrenador personal.

4. HIJO DE PADRES FAMOSOS

A pesar de que pudo hacerse un nombre en la actuación como su madre Ximena Duque, o en el ambiente musical como su padre Christian Carabias, el joven de 19 años ha decidido emprender su camino en el deporte por iniciativa propia.

Es hijo del cantante Christian Carabias y la actriz Ximena Duque (Foto: Christian Carabias / Instagram)

5. LA DECISIÓN DE ABANDONAR LA UNIVERSIDAD

Sorpresivamente, el hijo de Ximena Duque decidió no estudiar en la universidad. La principal razón fueron las redes sociales, puesto que Cristan vio que tenía un gran potencial a explotar en las redes, por lo que no dedicarse de lleno a ese aspecto de su vida.

“Yo me gradué de High School en junio, hace casi cuatro meses. Me gradué de High School, no fui a la universidad, no tengo planeado ir a la universidad, así que no estudio. Sé que muchos de ustedes van a decir ‘tienes que ir a estudiar, eres un vago, muy mal que no vas a estudiar”, fue lo que dijo el hijo de Christian Carabias al momento de ser consultado, según reportó el medio El Universal.

6. SU NUEVA FACETA EN EL FISICULTURISMO

Con apenas 19 años podemos notar el gran estado físico que posee el joven Caraibas. Su feed de Instagram está plagado de videos y fotografías de sus rutinas de ejercicios.

El joven de 19 años ya tiene una formación dedicada al fisiculturismo (Foto: Cristian Carabias / Instagram)

Cristan ya tiene pensado seguir en el mundo del fisiculturismo, por lo que no es de sorprenderse que publique el avance de sus competiciones y dietas en la plataforma de la camarita.

7. REDES SOCIALES DE CRISTAN CARABIAS

A su corta edad, Cristan Carabias acumula más de 526 mil seguidores en Instagram. Suele dar asesorías personalidades y entrenamientos de alto impacto.

También pública fotos de sus entrenamientos, su día a día y demás.

El jovencito nacido en 2004 acumula más de 520 mil seguidores en Instagram (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

8. ES AMANTE DE LOS ANIMALES

En más de una fotografía hemos podido observar a Cristán Carabias junto a un perro que podría ser su mascota.

Cristan junto a su mascota en un día de campo (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Suele disfrutar de un día de campo con los suyos, en los gimnasios o en el mar, pero Cristan también tiene espacio en su corazón para sus amigos de cuatro patas.

9. SUEÑA CON SER INFLUENCER

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Cristan Caraibas tiene el sueño latente de ser un influencer. Y vaya que ya dio los primeros pasos para cumplirlo.

En 2017 apareció en la revista People en español junto a su madre Ximena Duque, demostrando que su talento ante las cámaras es algo que lleva en la sangre.

Cristan Caraibas junto a su madre Ximena Duque festejando su cumpleaños 16 (Foto: Cristan Caraibas / Instagram)

10. FOTOS DE CRISTAN CARABIAS

Cristan Carabias junto a su padre Christian (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Y también ama salir de la rutina (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Cristan Carabiassuele pasar tiempo al lado de su mascota (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Aunque su principal vicio es el gimnasio (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

Cristan Carabias también promociona marcas para el desarrollo de ejercicios (Foto: Cristan Carabias / Instagram)

