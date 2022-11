Cristiano Ronaldo es muy estricto en lo que concierne a su vida profesional y también lo es en lo que respecta a su vida privada. Por lo mismo es que más allá de sus lujosos bienes que suele mostrarlo en sus redes sociales, su círculo más cercano es cerrado. En ese selecto grupo de personas está Elma Aveiro, la hermana de la estrella del fútbol mundial.

Según se sabe, Elma Aveiro es de las personas en las que más confía el delantero del Manchester United. Por ello, lo que haga y diga en torno a su hermano llamará mucho la atención. Como pasó en su primera entrevista que concedió en 2022, donde ha desatado los rumores sobre una posible mala relación con Georgina Rodríguez. Pero ¿quién es la hermana mayor de CR7 y por qué ha generado tanta polémica su relación con la celeb de España?

¿QUIÉN ES ELMA AVEIRO, LA HERMANA DE CRISTIANO RONALDO?

Elma Aveiro nació el 10 de marzo de 1973. Actualmente tiene 49 años de edad. Sus hermanos son: Kátia Aveiro, Cristiano Ronaldo y Hugo dos Santos Aveiro. Además de ser la mayor, Elma tiene una hija, a quien llamó Eleonor Caires. La hermana de CR7 es una reconocida empresaria de moda de su país.

Elma Aveiro junto a Cristiano Ronaldo (Foto: Elma Aveiro / Instagram)

De hecho, en los últimos años, Elma Aveiro ha destacado por su rol de empresaria. Administrando parte de la fortuna de Cristiano Ronaldo ha sacado adelante un par de emprendimientos. Aunque a inicios de 2022 informó a través de sus redes sociales que cerraría una importante tienda de ropa que tenía la familia en Madeira, Portugal.

“Proyectos muy grandes en marcha, mucha energía invertida, tiempo, cariño y el amor de mi familia. Como el tiempo no alcanza para todo y como la vida se compone de etapas, después de 15 años decidí cerrar un capítulo de mi vida”, escribió Elma Aveiro cuando anunció el cierre de su local.

Además, Elma destaca por su rol como referente de Instagram, en donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Acá, es posible ver su vida de lujos, viajes y comodidades. Muy al estilo se hu hermano, con quien también tiene fotos juntos.

Elma Aveiro es empresaria (Foto: Elma Aveiro / Instagram)

MARCA DE JOYAS

En 2020, Elma se asoció con la empresaria Nadia Ahmed para lanzar una colección de joyas, inspiradas en su madre Dolores. Así es, la hermana del astro luso se inspiró en la mujer que le dio la vida para dedicarle toda una serie de elementos que se engloban bajo el nombre de Roya.

“Significa un sueño hermoso, y le dedico esta colección a la persona más bella y maravillosa que conozco, mi madre”, anunció en su momento la propia Elma en sus redes sociales.

Elma Aveiro también es influencer (Foto: Elma Aveiro / Instagram)

LOS RUMORES SOBRE SU MALA RELACIÓN CON GEORGINA RODRÍGUEZ

Elma Aveiro charló sobre su vida en la entrevista que le ha concedido al periodista Manuel Luís Goucha en la TVI. Su ruptura amorosa, la dura infancia que atravesaron, la muerte de su padre o la enfermedad de su madre han sido algunos de los temas. Sin embargo, quien también se ha convertido en protagonista indirecta de esta conversación ha sido su cuñada.

Y es que, la carcajada con la que respondió a la pregunta que el presentador le realizó sobre si le gustaba la hispanoargentina ha vuelto a avivar los rumores sobre una posible mala relación con Georgina Rodríguez. “Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren”, aseguró tras la risa que generó polémica y que ya ha dado la vuelta al mundo.