Hace algunas décadas, hubo una mujer que hizo temblar al mismísimo Pablo Escobar, quien no tuvo reparos en reconocer que Griselda Blanco fue la única persona a la que respetó a cabalidad. Debido a que la historia de esta sanguinaria narcotraficante y criminal colombiana ha sido llevada a Netflix con el título de “Griselda”, el que menos busca conocer cómo fue su reinado en el mundo de las drogas. Además del protagónico a cargo de Sofía Vergara, hay un gran elenco que la acompaña, uno de los personajes que ha destacado en la serie es el de Martha Ochoa, interpretado por Julieth Restrepo. A raíz de su interpretación, te contamos en las siguientes líneas quién es y más datos sobre esta actriz.

Antes te precisamos que en la ficción, ella es prima del narcotraficante Fabio Ochoa, quien tiene su imperio de estupefacientes en Miami, y novia de Rafa Salazar, miembro del Cártel de Medellín y a su vez el representante de la organización criminal colombiana de los Ochoa Vásquez en Estados Unidos.

En "Griselda", Martha Ochoa era prima del narcotraficante Fabio Ochoa (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE JULIETH RESTREPO

Nombre completo: Julieth Restrepo Correa

Julieth Restrepo Correa Lugar de nacimiento: Medellín, Colombia

Medellín, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 19 de diciembre

19 de diciembre Año de nacimiento: 1986

1986 Edad: 37 años

37 años Instagram: @julieticarestrep0

@julieticarestrep0 X: @Restrepojulieth

@Restrepojulieth Facebook: Julieth Restrepo

2. ¿QUIÉN ES JULIETH RESTREPO?

Julieth Restrepo es una actriz colombiana de teatro, cine y televisión, cuyo papel como Martha Ochoa en la serie “Griselda”, la ha llevado a la internacionalización. Ha ganado varios premios en su natal Colombia.

La actriz posando antes del lanzamiento de "Griselda" (Foto: Julieth Restrepo / Instagram)

3. DESDE MENOR SUPO QUE QUERÍA DEDICARSE A LA ACTUACIÓN

Cuando tenía 13 años, mientras asistía al colegio, estudió artes escénicas en la Universidad de Antioquia. Una vez que concluyó la secundaria, se inscribió a los 17 años en el Teatro Popular de Medellín, donde estudió técnica vocal.

4. ¿CÓMO SUPO QUE QUERÍA SER ACTRIZ?

“Es más fuerte que yo el deseo de ser actriz. Cuando pienso en las decisiones que he tomado, en los rumbos que he tomado cuando me he ido del país, cuando me fui de mi ciudad, Medellín, por esa necesidad de ser actriz, a veces no lo puedo explicar. Es una cosa que sale de mí y es más fuerte que yo. Amo vivir otras vidas, amo salirme de mí, amo investigar a la humanidad, al ser humano, lo complejos que somos, y siento que la actuación me da muchas licencias que en mi vida real no me doy”, dijo en entrevista a El Espectador.

"Marta Ochoa de mi corazón", escribió el 26 de enero de 2024 (Foto: Julieth Restrepo / Instagram)

5. DEBUT ACTORAL Y TRABAJOS COMO ACTRIZ

Audicionó para la película “Al final del espectro” (2006), donde consigue su primer papel como Tulipán. Posteriormente, participó en “Estrella del Sur” (2013) y “La semilla del silencio” (2015). También formó el elenco de telenovelas y series como “Tiempo final” (2007), “Verano en Venecia” (2009), “La promesa” (2012), “Comando élite” (2013), “Laura, la santa colombiana” (2015), “Noticia de n secuestro” (2022), entre otros títulos. En teatro estuvo en “Alicia en el país de las maravillas”, “El burgués gentilhombre” y otras obras más.

6. TAMBIÉN SE HA DESEMPEÑADO COMO PRODUCTORA

Pero su trabajo ha ido más allá de la actuación, pues se ha desempeñado como productora de los cortometrajes: “La Vía Láctea” (2016), “Miedo” (2021) y “Kiss to Kevin” (2022), así como del largometraje “Unidentified Objects” (2022).

La actriz tomándose un selfie con un look muy natural (Foto: Julieth Restrepo / Instagram)

7. HA GANADO VARIOS PREMIOS

En 2011, ganó en los XX Premios TVyNovelas (Colombia) en la categoría Mejor actriz de reparto de telenovela por “A mano limpia”.

En 2013, ganó en los XXII Premios TVyNovelas (Colombia) en la categoría Mejor actriz de reparto de serie por “A mano limpia 2″.

En 2013, ganó en los Premios Macondo en la categoría Mejor actriz de reparto por “Estrella del Sur”.

En 2014, ganó en los XXIII Premios TVyNovelas (Colombia) en la categoría Mejor actriz de reparto de serie por “Comando élite”.

En 2016, ganó en los XXXII Premios India Catalina en la categoría Mejor actriz protagónica de telenovela o serie por “Laura, la santa colombiana”.

En 2016, ganó en los Premios Macondo en la categoría Mejor actriz de reparto por “La semilla del silencio”.

La colombiana enamorando a sus seguidores con su mirada en esta imagen (Foto: Julieth Restrepo / Instagram)

8. ¿JULIETH RESTREPO TIENE PAREJA?

Sí, Julieth Restrepo tiene pareja. Ella está casada con Sebastián Zuleta, músico y compositor, desde enero de 2018. Su boda se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, pero esperó que pasara más de un año para contarlo. En sus redes sociales, ellos se lucen muy enamorados.

9. ¿JULIETH RESTREPO TIENE HIJOS?

Sí. Julieth Restrepo tiene una hija a la que llamó Lucía. Precisamente cuando anunció su embarazo, ella decidió alejarse del mundo del entretenimiento por un tiempo para dedicarse de lleno a su embarazo. La pequeña nació a fines de 2022.

La actriz posando muy sonriente con su esposo (Foto: Julieth Restrepo / Instagram)