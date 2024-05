Hay romances en la televisión de Estados Unidos, y también Latinoamérica, que despiertan envidia entre los televidentes, y aunque nos vamos a reservar los nombres, es imposible excluir el matrimonio del Chef Yisus y su María Juliana Atehortua, con quien tiene dos hijos. Sin embargo, la historia de cuento que vivieron por más de una década llegó a su fin.

En redes sociales, las teorías de una infidelidad no han tardado en tomar fuerza, incluyendo la acusación directa a Jessica Rodríguez, su compañera en “Despierta América” de Univision como la presunta causante de la ruptura.

La separación, como era de esperarse, despertó la curiosidad entre los seguidores del cocinero y conductor de televisión por conocer la identidad y más detalles de María Juliana Atehortua, la esposa del Chef Yisus.

María Juliana Atehortua al lado de sus hijas con el Chef Yisus (Foto: chefjesus / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES MARÍA JULIANA ATEHORTUA?

En una de sus pocas intervenciones en la televisión, la mujer dejó en claro que no estaba interesada en ser parte de la vida pública, por lo que es muy poca la información que se dispone de la mujer.

Además de ser la esposa del popular Chef Yisus y madre de sus dos hijas, María Juliana Atehortua se presentó como administradora radicada en Miami, ciudad en la que conoció a su compañero por más de una década.

2. FICHA DE DATOS DE MARÍA JULIANA ATEHORTUA

Nombre : María Juliana Atehortua

: María Juliana Atehortua Estado civil : casada (Jesús Alberto Díaz, 2012)

: casada (Jesús Alberto Díaz, 2012) Hijos : 2 (Silvana y Anabela

: 2 (Silvana y Anabela Lugar de residencia : Miami

: Miami Nacionalidad : estadounidense

: estadounidense Instagram: Juli0703

El Chef Yisus y María Juliana Atehortua asistieron juntos a una gran cantidad de eventos (Foto: chefjesus / Instagram)

3. ¿CÓMO SE CONOCIERON MARÍA JULIANA ATEHORTUA Y EL CHEF YISUS?

La historia de amor entre el presentador y su esposa fue contada por esta última a Marcela Sarmiento de “Despierta América”, programa en el que el venezolano es una de las figuras.

“Lo conocí en el 2010. Cuando yo lo vi me llamó la atención inmediatamente. Él llama la atención por su altura y todo lo demás, pero yo vi algo más allá, una mirada noble, linda”, indicó.

Para la mujer, su conducta y detalles fueron clave en su relación, que inició en Miami cuando amigos en común los presentaron. Incluso, en sus primeros días, este le envió un peluche, una carta y unas flores el Día de San Valentín. Luego de dos años de noviazgo, el conductor se animó a pedirle matrimonio en el balcón de su casa, con pétalos de rosa y un violinista que le dio una serenata.

“Tratamos de tener un date night dos veces al mes mínimo”, confesó la mujer cuando se refirió a la vida de pareja con hijas, además de descartar una posible incursión en la televisión. “Esto no es lo mío, lo mío son las finanzas”, añadió.

4. UN DIVORCIO INEVITABLE

El pasado 1 de mayo, María Juliana presentó una petición de divorcio en los tribunales del condado de Miami-Dade, por lo que se concluye que no es una separación, sino que la decisión está tomada.

En la petición, además, se establecen acuerdos claves como la custodia de sus pequeñas, por lo que también se desliza que la ruptura se ha dado en términos amistosos, al menos en lo que respecta a su rol como padres.

5. ¿UNA INFIDELIDAD DEL CHEF YISUS?

Una vez que salió a la luz la separación, en redes sociales se compartieron varias teorías sobre las causas, entre ellas una que acusa a la figura de Univision de haber engañado a su esposa con Jessica Rodríguez.

De hecho, el rumor tiene varios meses, sobre todo luego de que las cámaras de “Chisme No Like” llegaran a la casa de la conductora, pues recibieron una alerta de que Yisus sostenía una aventura con ella y, aunque no hallaron al venezolano, la imagen de ambas figuras quedó vinculada.

Cabe destacar que en su columna, Mandy Friedman de Las Top News aseguró que el portal investigó el origen de las denuncias en redes sociales que acusaban una infidelidad y no hallaron pruebas de que esto sea cierto. “Descubrimos que no solo se trataba de fake News, sino quienes estaban detrás de esta difamación, que vamos a reservarnos sus nombres por lo delicado del tema, pero con una clara intención de hacer daño”, indicó.