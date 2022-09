La temporada 5 de “Cobra Kai” ha estado llena de sorpresas y reencuentros nostálgicos para los fanáticos de la franquicia de “Karate Kid”. La serie de Netflix estrenó sus nuevos capítulos el viernes 9 de setiembre y los que han hecho una maratón se sorprendieron al ver a uno de los personajes más queridos de “Karate Kid III”.

Aunque en los avances de la serie, ya se había revelado que Mike Barnes, el discípulo de Terry Silver, sería parte de la quinta entrega, había otro nombre en la lista de reapariciones que la producción prefirió guardarse hasta el lanzamiento de los episodios. Se trata de Jessica Andrews, el papel interpretado por Robyn Lively, el amor platónico a Daniel LaRusso, que llegó para completar más datos alrededor de la tercera entrega de la franquicia cinematográfica.

En los nuevos capítulos de la serie de Netflix se dio a conocer que Jessica es prima de Amanda, la esposa de Daniel, y que fue por ella que el ahora sensei conoció a su esposa. Pero, ¿quién es Robyn Lively, la actriz que la interpreta?

Robyn Lively volvió a la franquicia de "Karate Kid" con su papel de Jessica Andrews; esta vez en “Cobra Kai” (Foto: Robyn Lively / Instagram)

¿QUIÉN ES ROBYN LIVELY?

Robyn Elaine Lively Johnson nació el 7 de febrero de 1972. La actriz estadounidense es conocida por su papel en la película “Teen Witch” (1989) y por sus papeles en series “Doogie Howser”, “M.D.”, “Twin Peaks”, “Savannah” y “Saving Grace”.

Robyn Lively nació en una familia de actores, su madre, su padre adoptivo y sus cuatro hermanos están (o han estado) en la industria del entretenimiento. Es hija de la gerente de talentos Elaine Lively (McAlpin) y su primer esposo, Ronald Otis (Ronnie) Lively. Sus hermanos son Lori y Jason. Además, tiene medios hermanos: Eric y Blake.

Se casó con el actor Bart Johnson el 25 de septiembre de 1999 y tiene tres hijos: Baylen, Kate y Wyatt Blake. La familia reside en Hollywood Hills.

LA CARRERA DE ROBYN LIVELY

Lively comenzó su carrera como actriz infantil: a los seis años, debutó en la película “Summer of My German Soldier”, en 1978. A lo largo de la década de 1980 apareció en varias series, incluidos “Silver Spoons”, “Punky Brewster” y “Starman”. Apareció en las películas “Wildcats”, “The Karate Kid III”, “Teen Witch” y “Not Quite Human”.

Robyn Lively y Ralph Macchio en “Cobra Kai” (Foto: Robyn Lively / Instagram)

A los 19, Lively fue nominada a un premio Emmy por su interpretación de una adolescente insegura en el episodio especial de ABC Afterschool de 1991 “Less Than Perfect Daughter”.

En 2020, Lively protagonizó el thriller “Through the Glass Darkly”, que se estrenó en el Festival de Cine Frameline el 19 de septiembre de 2020.

Un dato curioso sobre su participación en la franquicia de “Karate Kid”

Después de que la eligieran como Jessica Andrews en “The Karate Kid III” en 1989, los productores se vieron obligados a modificar su papel del nuevo interés amoroso de Daniel LaRusso porque Lively solo tenía 16 años cuando filmaban la película, mientras que Ralph Macchio tenía 27. Esta situación provocó que se reescribieran escenas románticas entre Jessica y Daniel para que la pareja solo desarrollara una estrecha amistad.