Rafael Amaya inició su carrera en el año 2000, pero alcanzó la fama y el éxito internacional por su trabajo en la serie “El señor de los cielos” . Tras ponerse en los zapatos de ‘Aurelio Casillas’ es que su popularidad creció tanto que lo convirtió en uno de los hombres más deseados de la televisión de habla hispana.

El éxito profesional era evidente, pero en cuestiones del amor, el actor mexicano no le ha ido tan bien, ya que ha tenido varias relaciones sentimentales con algunas bellas famosas, pero ni uno de sus noviazgos prosperó .

Uno de lo más recordados es con la actriz Luz Elena Gonzáles, si bien ya han pasado más de dos décadas desde que ellos acabaron, la historia sigue siendo muy recordada por un aspecto en particular y es Luis Miguel .

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL ES PARTE DE LA HISTORIA DE RAFAEL AMAYA Y LUZ ELENA GONZALES?

Rafael Amaya sostuvo un romance con Luz Elena González cuando él formaba parte del grupo musical Garibaldi y ella iniciaba su carrera en la actuación. Su amorío duró dos años aproximadamente, pero llegó a su fin por que el entonces cantante no quería casarse con la actriz.

“Yo sí (quería casarme), yo nací para casarme y tener hijos, y una familia. Yo estaba convencida de qué era lo que me iba a hacer feliz en esta vida”, aseguró en el programa ‘El minuto que cambio mi destino’.

Luego de ponerle fin a su relación con Rafael Amaya , la actriz conoció a Luis Miguel y se embarcaron en una relación amorosa que solo duró dos meses.

Luz Elena González contó que no pudo enamorarse de Luis Miguel por Rafael Amaya (Foto: Instagram)

El tiempo y las circunstancias no fueron suficientes para que la actriz olvidara a Rafael Amaya.

“¿Quién se enamora en dos meses? Creo que te emocionas”, advirtió González al programa mexicano de televisión Ventaneando . “Había terminado con Rafa en esa época y estaba muy enamorada de Rafael; llevábamos un noviazgo de dos años, me quería casar con él. Me acuerdo que había terminado con él y estaba tan enamorada que no importaba pasara, quien pasara por mi vida que no me pude enamorar de nadie”.

La actriz también ha contado como se dio el primer acercamiento con El Sol que se tradujo en aquel breve romance.

“Me lo presentó Jaime Camil”, relató. “En algún momento, me contó que Luis Miguel le preguntó por mí, o algo así. Y le dijo ‘es mi amiga y la conozco’. Y Luis Miguel le dijo ‘a poco’, y Jaime me invitó a Acapulco para conocerlo; fuimos a una cena, fue mi hermana conmigo”.

Pese a que las cosas entre Luz Elena González y Luis Miguel no se dieron, ella lo recuerda con mucho cariño. Reconoce que la forma de ser de cada uno también fue un motivo importante para que la relación sentimental no pudiera consolidarse.

“Es una linda persona. Lo que viví con él fue bonito. Fue una gran experiencia”, comentó. “No sé dio porque somos personas completamente distintas. No podía viajar con él, ni él se podía quedar conmigo. Somos muy diferentes. Creo que es maravilloso conocer en la vida a personas tan exitosas y leyendas como él”.

