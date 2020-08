A Rafael Amaya le cayó como anillo al dedo el personaje de Aurelio Casillas. El protagonista de “El señor de los cielos” se consolidó como uno de los actores más importantes de la televisión gracias a su magristral interpretación de este polémico y carismático personaje. Aunque en las pantallas interpreta a un mujeriego desenfrenado, en la vida real el actor mexicano es muy comprometido con sus relaciones.

Una de las más comentadas fue con Angélica Celaya, a quien conoció durante la grabación de la novela “Alguien te mira” en el 2010 y desde entonces se volvieron inseparables. La química entre ambos actores era muy notoria en pantallas y en poco tiempo se convirtieron en pareja.

Angélica Celaya y Rafael Amaya se conocieron en el 2010 durante las grabaciones de la novela “Alguien te mira” (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Equality Now)

Rafael Amaya y Angélica Celaya volvieron a compartir set de grabación en “El Señor de los Cielos”, donde la mexicoamericana encarnó a una periodista que le sigue los malos pasos al narco. “Es un placer trabajar con Angélica”, decía el actor en una entrevista para People en Español.

Aunque todo parecía marchar bien entre la pareja, su romance llegó a su fin en 2015 cuando tenían planes para llegar al altar. La noticia entristeció a sus fans que rápidamente empezaron a especular las razones de la ruptura. Aquí te contamos la historia de amor de Rafael Amaya y Angélica Celaya.

¿CÓMO SE CONOCIERON RAFAEL AMAYA Y ANGÉLICA CELAYA Y POR QUÉ TERMINARON?

Angélica Celaya y Rafael Amaya se conocieron en el 2010 durante las grabaciones de la novela “Alguien te mira”. Iniciaron su relación y poco a poco se consolidaron como una pareja estable, y cuando cumplieron cuatro años juntos, el actor le pidió matrimonio a la mexicoamericana.

Vivieron juntos y tuvieron una mascota, un perrito schnauzer llamado Oliver. “¡Ya tenemos hasta un hijo!”, bromea Amaya sobre el cachorro. “Es parte de nuestro clan”, añade Celaya. “Ahora es dueño de la cama. Está en medio de los dos”, dijo el actor en 2013 en una entrevista para People en Español.

En 2015 Rafael Amaya y Angélica Celaya dieron por finalizada su relación. Los motivos del rompimiento se dieron porque la actriz viajó a California para grabar la serie Constantine y él se quedó en México para continuar con “El Señor de los Cielos”, aunque varios rumores señalaban que ella le había sido infiel con el actor Matt Ryan.

Rafael Amaya y Angélica Celaya compartieron set de grabación en “El Señor de los Cielos” (Foto: Jonathan Leibson / Getty Images for Equality Now)

"Ya no me caso y estoy celebrando todas las demás bendiciones que me da la vida", confesó Amaya en 2015 acerca de su relación con la también actriz mexicana.

Aunque el actor no explicó porque terminó con Celaya, dejó entrever que sus compromisos de trabajo pudieron haber sido la causa de la ruptura. "Esta carrera es muy demandante y hay que tener paciencia", señaló.

Por su parte, Celaya brindó una declaración en 2016 a People en Español afirmando que tras la separación encontró balance en su vida.

“Estoy muy feliz, muy tranquila, balanceada, realmente disfrutando esta etapa donde me puedo enfocar [al] cien por ciento en mis personajes, al cien por ciento en mi familia, mis amistades, a ser feliz y a hacer memorias, que era lo que más quería”, comentó Celaya.

Rafael Amaya y Angélica Celaya estuvieron juntos durante cinco años y tenían planes de boda, sin embargo la relación llegó a su fin en 2015 (Foto: People en Español)

