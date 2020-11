Al igual que otras sagas y franquicias, “ Rápidos y furiosos ” (“Fast and Furious” en su idioma original) tendrá un final divido en dos partes. Pero ¿qué pasará en estas dos últimas películas? ¿Quiénes las protagonizarán? y ¿qué personajes podrían volver para el desenlace?

Si bien “ Fast and Furious ” está llena de escenas de acción y sus personajes realizan increíbles acrobacias automovilísticas, el eje central de su historia siempre ha sido la familia, por lo tanto, el final de la saga podría ser el pretexto perfecto para traer de regreso a algunos personajes del pasado.

Por eso Screen Rant compartió una lista con los personajes que deberían volver en las últimas películas de la franquicia protagonizada por Vin Diesel, sin considerar a Tego, Rico o Owen Shaw, que han vuelto recientemente.

LEÓN

Del equipo original de Toretto, solo Dom y Letty continúan en la saga, Jesse murió en “The Fast and the Furious”, Vince volvió en “Fast Five” y también murió. Pero, ¿qué sucedió con León? Al final de la primera entrega, Leon expresa su desaprobación con Dom y este lo ignora, y no se sabe más de él.

A pesar de que ha estado por su cuenta desde entonces, tal vez pueda volver a su antiguo equipo si Dom, Mia, y Letty lo necesitan.

¿Leon volverá para el final de "Rápidos y furiosos"? (Foto: Universal Pictures)

MONICA FUENTES

A pesar de que se trata del arco menos significativo de la saga, “2 Fast 2 Furious” permitió conocer a Monica Fuentes (Eva Mendes), una agente de aduanas de los Estados Unidos. Después de un cameo en la quinta película, su personaje no ha vuelto a aparecer, pero quedó claro que tiene conexión tanto con Hobbs como con los hermanos Shaw, así podría volver sin problemas.

El medio antes mencionado sugiere que podrían llevarla a Interpol o la organización secreta de Mr. Nobody.

Eva Mendes interpretó a Monica en “2 Fast 2 Furious” (Foto: Universal Pictures)

SUKI

Otro personaje de la segunda película de “Rápidos y furiosos” que debería volver para el gran final de la saga es Suki. Su relación intermitente con Tej y su historia tanto con Brian y con Roman serían suficientes para traerla de vuelta.

¿Suki volverá para el final de Rápidos y furiosos"? (Foto: Universal Pictures)

EL EQUIPO DE TOKYO DRIFT

Con el regreso de Han a la saga no sería extraño que su equipo en ‘Tokio Drift’, incluidos Neela, Twinkie y Sean, también tengan una breve aparición en las dos últimas entregas de la Francia. Por lo pronto, se sabe que Lucas Black aparecerá en “F9”.

Lucas Black aparecerá como Sean en “F9”. (Foto: Universal Pictures)

GISELLE

No sería la primera vez que “Fast and Furious” revive a un personaje, lo hizo con Letty en su momento y ahora con Han, pero eso no es lo que siguiere el medio antes mencionado. Para dicho portal lo ideal sería que Giselle aparezca en un flashback.