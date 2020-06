En la actualidad, “Rápidos y furiosos” (“Fast and Furious” en Latinoamérica) es una de las franquicias más grandes del género de acción, y llegará a su fin con dos últimas películas, que se estrenará en 2021 y posiblemente en 2022. La historia, además de presentar las piruetas más increíbles al volante, también ha visto pasar infinidad de actores, entre ellos Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson se integró al elenco principal como el oficial Luke Hobbs en “Rápidos y furiosos 5” (“Fast Five”) y desde entonces ha participado en las siguientes entregas de la saga, incluido el spin-off que estelariza junto con Jason Statham: “Hobbs and Shaw”. Aunque, ya se confirmó que no será parte de “F9”, la novena y penúltima parte de su línea principal; se espera que reaparezca para la cinta definitiva.

El actor contó hace poco la curiosa anécdota de cómo llegó hasta ser Luke Hobbs en la famosa “The Fast Saga”, revelando que parte de una decepción al tratar de obtener un rol que no le dieron y que tuvo que ‘enfrentarse’ con Tom Cruise por el personaje y, finalmente, este último logró quedarse con el papel. A continuación, conoce la historia detrás de la obtención del papel del oficial Hobbs en “Rápidos y furiosos” de Dwayne Johnson.

Vin Diesel y Dwayne Johnson en "Fast Five" (Foto: Universal Pictures)

DWAYNE JOHNSON CONSIGUIÓ EL PAPEL DE LUKE HOBBS TRAS PERDER OTRO

El actor, conocido mundialmente ‘The Rock’ (‘La Roca’) reveló que fue elegido como Luke Hobbs en “Fast Five” después de que perdió el papel de Jack Reacher ante Tom Cruise. Cruise asumió el papel tanto en “Jack Reacher” de 2012 como en “Jack Reacher: Never Go Back” de 2016. Ambas películas tuvieron un buen desempeño en la taquilla mundial.

“Afortunadamente, todos mis papeles, desde el comienzo de mi carrera, fueron creados y diseñados para mí, excepto ‘Jack Reacher’”, reveló Johnson. “Ahora, eso fue hace diez años, estaba en un lugar muy diferente, lo reconozco. Tom era la estrella de cine más grande del mundo, y yo no. Quería ese papel desesperadamente porque era fan del personaje y creí que le podía hacer justicia. Me llamaron y me dijeron que no era para mí”, agregó el actor en un video de su cuenta de Instagram.

“El universo funciona de manera divertida, cuando esa puerta se cerró, otra puerta se abrió con la oportunidad de crear un personaje desde cero que era de mi ADN”, confesó Johnson en torno a la creación de su personaje de “Rápidos y furiosos”.

¿Por qué Dwayne Johnson no aparecerá en "Rápidos y Furiosos 9"? (Foto: Universal)

“Fueron muy rápidos para decir: ‘sabemos que es tarde y vamos a rodar como en tres semanas y no hay mucho dinero para el papel, aunque es una buena oportunidad’. Entonces dije: ‘He sido fan de la franquicia y veo el potencial’”, contó Dwayne Johnson.

Cabe mencionar que para aceptar el papel de Luke Hobbs, el actor puso dos condiciones: que le den la libertad creativa y espacio para crear al personaje que quería crear, y que le dejen formar un pequeño grupo alrededor de él. Y así es cómo nació su personaje en la franquicia.

Aunque Johnson no consiguió el papel de Reacher, su llegada a la franquicia “Fast and Furious” como el oficial Hobbs ayudó a impulsar su carrera como actor y, también contribuyó con un reinicio en la historia de la saga. Además, protagonizó las secuelas posteriores que tuvieron aún más éxito en la taquilla mundial y, por si fuera poco, tuvo su propia película, el spin-off “Hobbs & Shaw” (que recaudó unos impresionantes $ 759 millones en todo el mundo).

