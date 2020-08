Rashel Díaz se quedó fuera de “Un nuevo día”, el programa matinal de Telemundo. La presentadora cubana estaba a punto de cumplir doce años como una de las principales conductoras del espacio.

Luego de mantener silencio al respecto, Rashel Díaz confirmó la información que dio la vuelta al mundo. ¿Por qué fue despedida? La cubana utilizó su cuenta oficial en Instagram para contar a detalle todo lo que ocurrió.

Según Díaz, al finalizar el programa del miércoles 5 de agosto, sus jefes le informaron que ese sería el último día en el show de las mañana. Y no solo eso, sino que sería despedida también de Telemundo.

Pese a que su contrato vence en septiembre, luego de 12 años, la presentadora no estará más en “Un nuevo día” . Pero, ¿por qué fue despedida? La misma días también habló al respecto. A continuación te lo contamos todo.

Rashel Díaz fue despedida de "Un nuevo día". La actriz lo anunció en Instagram (Foto: Instagram/Rashel Díaz)

¿POR QUÉ FUE DESPEDIDA POR TELEMUNDO?

De acuerdo con la información brindada por Rashel Díaz en Instargam , las razones que le había dado Telemundo para tomar esa decisión es recorte de personal por la crisis que produjo la pandemia del COVID-19.

“Hola mi gente hermosa, este mensaje es para confirmarles que sí es cierto lo que han visto publicado, hoy (miércoles) fue mi último día en Un nuevo día, perdonen la demora de mi mensaje pero como se pueden imaginar, después que recibí́ la noticia por parte de Telemundo, mi primer paso fue hablar con mi familia y comunicarles lo que estaba pasando. Saben que siempre he sido muy clara y honesta con ustedes, y esta no será́ la excepción”, señaló Díaz.

“Esta mañana se me informó después del show que debido a ajustes por la pandemia no seguiría en Un Nuevo Día. De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento hacia la cadena Telemundo por cada una de las oportunidades que me dieron en estos 12 años que estuve tratando de dar lo mejor de mí cada mañana”, agregó.

“Como mujer de Fe que soy, esto lo tomo como un ciclo que termina pero a la misma vez lo recibo como el gran comienzo de muchos sueños que aún me quedan por cumplir”, finalizó la presentadora cubana en su mensaje. (LÉELO AQUÍ)

Rashel Díaz en uno de sus últimos programas de "Un nuevo día" (Foto: Instagram/Rashel Díaz)

FAMOSOS ENVÍAN MENSAJE DE APOYO A RASHEL DÍAZ

Tras confirmarse la salida de Rashel Díaz de “Un nuevo día”, muchas celebridades utilizaron sus redes sociales para enviarles sentidos mensajes.

Adamari López fue una de las primeras expresar sus sentimientos hacia el momento que vive su excompañera de programa: “Mi Rashe eres una gran compañera. Sabes que te admiro y te respeto en todos los aspectos. Fuiste y seguirás siendo líder en todo lo que hagas. Te aprendí tanto y me quedó aún más por aprender. Sé el amor y la entrega que le pones a todo lo que haces”.

Otro de los personajes que se pronunció fue el conductor de “Miembros al aire”, Mauricio Mancera. “¡Harás mucha falta mi Rashel! Te mando un abrazote y puedes tener la certeza de que lo siguiente siempre será lo mejor”, dijo.

La reportera de “Al rojo vivo”, Azucena Cierco, también le envió un mensaje. “Eres una mujer increíble y una profesional de primer nivel, no puedo más que aplaudir tu trabajo de tantos años y desearte lo que mereces allá donde la vida te lleve”, señaló.

La actriz cubana Sissi Fleitas dijo esto sobre su compatriota: “Querida Rashel, cuando hay grandes cambios en la vida, al principio es complicado, pero la vida me ha enseñado que siempre es para mejor. Queda la enseñanza del camino recorrido. Este es sólo el principio de algo bueno. Cariños siempre”.

Héctor Sandarti también le envió un sentido mensaje a Rashel Díaz. “Ay amiga, como te lo dije hace un momento… este cambio es totalmente a tu favor, tú tienes mucho que dar, muchos cielos que volar y muchas metas que cumplir. Ahora sí ya nada te detendrá. Eres grande. Cuenta conmigo siempre. Te quiero”, señaló.

Rashel Díaz sus compañeras de "Un nuevo día" Adamari López y Chiquibaby (Foto: Instagram/Un nuevo día)

