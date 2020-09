Ryan Murphy y Sarah Paulson vuelven a trabajar juntos, esta vez en “ Ratched ”, el nuevo título de Netflix que desde el mismo día de su estreno se encuentra entre los contenidos más vistos de la plataforma de streaming. De hecho, en Estados Unidos es hoy por hoy su serie más popular a partir de una historia desarrollada en un centro de salud mental que se convierte en escenario de las terapias más inquietantes, así como de los asesinatos más sangrientos.

“ Ratched ” es la historia de Mildred Ratched, la enfermera que ya conocimos en “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (“Atrapado sin salida”, 1975), aunque en esta ocasión con Paulson en lugar de Louise Fletcher. Claro está, este drama creado por Evan Romansky y producido por Murphy es una precuela que aborda los orígenes de la malvada profesional de la salud.

La relación laboral entre Murphy y Paulson es de larga data. Han trabajado juntos en “ American Horror Story ”, “American Crime Story”, “Feud” y ahora en “Ratched”. ¿Qué más tienen al frente? Lo seguro es que mientras Murphy continúe activo en televisión, Paulson tiene el trabajo asegurado.

Tráiler de "Ratched", serie de Netflix protagonizada por Sarah Paulson

EL SECRETO DETRÁS DE SU RELACIÓN

¿Cómo la actriz se convirtió en la musa del prolífico productor de TV? Según Paulson, Murphy confía en ella para interpretar los papeles como él quiere que se hagan.

“Creo que hay algo único y muy especial en nuestra colaboración en términos de confianza en mí y tal vez en mi capacidad de interpretar las cosas que busca. Me ha dado un viaje. No sé a dónde vamos desde aquí, pero espero que haya más por venir”, declaró Paulson a Entertainment Weekly a propósito del estreno de “Ratched” en Netflix .

Ahora, ¿por qué Paulson siempre le dice que sí? La misma actriz explicó Murphy le ofrece oportunidades únicas, que no siempre encontraría en ningún otro ladom donde las mujeres están en el centro de la historia.

“Mucha gente me pregunta: ‘¿por qué no vas a trabajar con otra persona?’. Si alguien más me estuviera llamando con oportunidades interesantes como Ryan continúa presentándome, lo haría, pero sigo regresando porque el material es, sin duda, una oportunidad rica y real para hundir mis dientes en algo”, comentó a The Hollywood Reporter.

“(Murphy) tiende a escribir historias para mujeres que están en el centro de la historia y todas estas mujeres están realmente, realmente definidas y son multidimensionales y no siempre las entiendes. Cada personaje tiene una forma real y una vida real. ¿Cómo me puedo alejar de eso? Difícil hacerlo”, sentenció.

De ocho capítulos, “Ratched” ya está disponible en Netflix .

