CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de 1938 del mismo nombre de Daphne du Maurier, “Rebecca” es una película de suspenso romántico que narra la historia de una joven recién casada que se muda a la imponente finca familiar de su esposo, el guapo viudo Maxim de Winter, en una costa inglesa azotada por el viento.

Ingenua e inexperta, comienza a instalarse en los entresijos de su nueva vida, pero tendrá que luchar a la sombra de la primera mujer de Maxim, la elegante y maravillosa Rebecca, cuyo inquietante legado es mantenido vivo por la siniestra ama de llaves de Manderley, la Sra. Danvers.

“Rebecca”, la cinta de Netflix dirigida por Ben Wheatley y protagonizada por Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Tom Goodman-Hill, Keeley Hawes, Sam Riley y Ann Dowd, empieza como la típica historia de amor, pero poco a poco se va transformando en algo más perturbador.

Después de llegar a Manderley, el cuento de hadas se termina y la Sra. De Winter empieza a sentirse perseguida por los recuerdos de la exesposa, todo en la mansión le hace cuestionarse sobre esa mujer y la renuencia de Maxim a hablar al respecto empeora las cosas.

Además, la Sra. Danvers se encarga de recordarle que nunca estará a la altura de Rebecca, a quien todos describen hermosas inteligente y carismática. Aunque tras el alboroto por la visita de Jack Favell, ambas hacen las paces, todo fue un plan de la ama de llaves para provocar otro conflicto entre la pareja.

Después de su aventura en Montecarlo, la pareja se mudó a Manderley (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “REBECCA”?

Luego de cambiarse el vestido que alguna vez utilizó Rebecca, la nueva la Sra. De Winter se reincorporó a la fiesta de disfraces e hizo su mayor esfuerzo por no parecer afectada y disfrutar de la velada, pero es inútil.

A la mañana siguiente, el ama de llaves continúa torturando a la joven esposa y la insta a saltar por la ventana. Justo en ese momento, algo sucede en el mar y la Sra. De Winter acude al lugar para descubrir que encontraron la embarcación y el cuerpo de Rebecca. Entonces, ¿a quién enterró Maxim?

De regreso a Manderley, Maxim confiesa que reconoció a otra mujer muerta como su esposa porque fue él quien la asesinó. Además, explica que Rebecca era cruel, vengativa y manipuladora, pero fingía a la perfección ante el resto del mundo.

Durante el juicio se revela que ella tenía varios amantes, incluido Jack Favell, de quien al parecer esperaba un hijo. Esto último junto al testimonio de Sra. Danvers, que afirmó que un suicido era improbable y entregó una carta como prueba, provocaron que el personaje interpretado por Armie Hammer fuera arrestado.

Tras conocer la verdad, la Sra. De Winter lejos de tener miedo se siente aliviada al saber que su esposo odia a Rebecca, así que decide viajar a Londres y conseguir el reporte médico de la fallecida. Cuando encuentra el archivo descubre, al igual que la policía, que Rebecca no estaba embarazada sino tenía un cáncer terminal. Esto “confirma” el suicidio y libera a Maxim.

Sin embargo, cuando la pareja regresa a casa, ven a Manderley envuelta en llamas. La Sra. De Winter persigue a la responsable hasta un precipicio, desde el que el ama de llaves finalmente se lanza al mar.

“Rebecca” termina con la feliz pareja viajando por el mundo mientras encuentran un nuevo hogar.

El ama de llaves era amiga de Rebecca, por eso le hizo la vida imposible a a la nueva esposa de Maxim (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “REBECCA”?

En la versión de Hitchcock de 1940, la muerte de Rebecca fue un accidente, mientras que para Ben Wheatley era importante que la nueva película recuperara lo que realmente sucedió en el libro de du Maurier.

“No es una nueva versión de la película de Hitchcock. Así que fue muy importante. Porque ese es el centro moral de la película. Sin eso, la película significa mucho menos. Si se tropezó con una cuerda y murió, es un poco extraño”, dijo el director a Digital Spy.

Wheatley también aseguró que su versión no tiene un final optimista. “Creo que depende de cuál sea tu estado mental cuando lo mires, ya sabes, si es optimista o no... No estoy seguro de que sea tan optimista. Creo que están tratando de sacar el mejor partido en de muchas maneras, y es un final agridulce”, explicó.

“Porque en realidad, el final es Danvers diciendo: ‘Mató a su esposa, y tú lo apoyarás. Y nunca conocerás la felicidad. Adiós’. Es difícil recuperarse de eso. Me gusta que tenga un sabor un poco desagradable en la boca, ese final. Su mirada a la cámara es como... siento que ella lo va a dejar. No siento que ella se quede por mucho tiempo porque están dañados. Está mostrando su mano, que es increíblemente débil. Es un asesino, y ella lo ayudó a superar eso”, concluyó.