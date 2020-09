Basada en la obra de teatro del mismo nombre de Mart Crowley, “The Boys in the Band” es una película dramática de Netflix protagonizada por Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver y Robin de Jesús.

La cinta dirigida por Joe Mantello y producida por Ryan Murphy, “The Boys in the Band” se centra en un grupo de hombres homosexuales que se reúnen en un apartamento de Nueva York para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Sin embargo, un invitado sorpresa y un juego para embriagarse llevan al grupo a enfrentar sentimientos reprimidos y verdades escondidas que pondrán en riesgo su amistad.

Mientras Michael organiza la fiesta de Harold recibe la llamada de un excompañero de universidad, Alan, quien parece desesperado por hablar con él. Al escucharlo llorar, Michael acepta verlo a pesar de que sus invitados empiezan a llegar.

Cuando todos, excepto Harold, están reunidos el anfitrión explica la situación y les pide que guarden la compostura mientras Alan, quien no sabe que son gays, permanezca en el departamento. Pero Emory no puede ni quiere fingir y se muestra tal como es, lo que incomoda al amigo heterosexual de Michael.

Aunque Alan trata de disimular su fastidio por los comentarios de Emory al final se deja llevar por el alcohol y lo golpea. El alboroto termina cuando Harold hace su aparición y comienza a abrir sus obsequios, pero la calma se arruina cuando una repentina lluvia los obliga a refugiarse en el apartamento.

Alan llega justo cuando el grupo estaba practicando una coreografía (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE BOYS IN THE BAND”?

Michael, quien debido a la incomodidad empezó a beber, propone jugar a llamar al “amor de sus vidas”, al comprender la situación Alan intenta marcharse, pero su amigo se lo impide. El primero en llamar es Bernard, quien por más que se esfuerza no puede decir las palabras y solo gana dos puntos.

Finalmente, Michael obliga a cada uno de sus invitados a tomar el teléfono y llamar al amor de su vida. Emory tiene el valor de hablar con el amor de su juventud, pero al otro lado de la línea se niegan a reconocerlo y cuelgan.

En tanto, Larry y Hank se llaman mutuamente y aclaran algunos asuntos de su relación, y a pesar del amargo momento se dicen que se aman y suben a la habitación. Cuando llega el turno de Alan, Michael lo presiona para admitir que estaba enamorado de un excompañero de universidad y lo obliga a llamarlo, pero luego se revela que en realidad estaba hablando con su esposa para disculparse y prometer que volverá a su lado. Después de colgar, Alan se marcha sin decir ni una palabra.

Antes de irse con sus obsequios y Cowboy, Harold le dice a Michael lo triste y patético que es por odiar como es. Tras darse cuenta de lo que hizo, Michael entra en crisis, pero gracias a Donald se calma y decide salir a caminar.

Michael se derrumba cuando todos se marchan de la fiesta (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BOYS IN THE BAND”?

“The Boys in the Band” termina con Michael acelerando el paso cuando se acerca a las calles oscuras hasta finalmente correr mientras suena una melodía de jazz. Para el director Mantello en ese momento Michael “se encuentra en un estado de absoluta confusión no solo sobre sí mismo, sino sobre el estado del mundo. Creo que ha sido traumatizado por la sociedad, por personas que le dicen que no tiene ningún valor y que está enfermo y él sabe que esto está mal. Pero no puede resolver esto por sí mismo, y está tratando de encontrar respuestas y valor en su vida en un mundo que no le da ninguna respuesta”, dijo a Esquire.

"Lo que la película captura cuando deja ese apartamento es cómo se puede argumentar que está huyendo de algo o corriendo hacia algo. Ambos tienen el mismo valor en su esencia, y todavía no tiene ningún sentido para él. . ", agregó.

Jim Parsons por su parte explicó: “Creo que la mayoría de las partes más oscuras de esta historia se remontan a ese nivel de no permitirme ser quien realmente soy. Y más allá de eso, realmente me disgusta y me han enseñado a no gustarme quién soy, el miedo a perder el amor si soy completamente quien soy”.

Donald es quién apoya a Michael cuando se quiebra (Foto: Netflix)

“THE BOYS IN THE BAND”, ¿TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

La adaptación de Netflix del drama gay de Mart Crowley deja la misma pregunta abierta que la obra original, eso significa que “The Boys in the Band” ¿tendrá una segunda parte?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha confirmado una secuela, pero por el final de la primera película es posible continuar con la historia de este grupo de amigos. Tal vez en una nueva entrega se podría revelar si Alan realmente es gay o no.

