Ver nuevamente juntos a Anahí, Dulce María , Maite Perroni, Poncho Herrera, Christina Chávez y Christopher Uckermann ha causado mucha sorpresa entre los fans de RBD que aún sueñan con que la banda se vuelva a juntar para deleitar a todos con sus románticas canciones.

A fines del diciembre último, los artistas compartieron una foto junto a un sentido mensaje , aquí se les vio a todos abrazados como la gran familia que fueron por los años 2000 y realmente revolucionó las redes sociales por completo, ya que todos habían perdido las esperanzas que esto suceda alguna vez.

Una de las grandes preguntas que se hicieron los fans fue, ¿cómo se coordinó el reencuentro?, ¿quién dio el primer paso para esta reunión? En una reciente entrevista Christopher Uckermann ha hablado al respecto y ha contado la historia que existe detrás del tan esperado reencuentro de los ex RBD.

¿CÓMO SE PLANEÓ EL REENCUENTRO DE LOS EX RBD?

El inolvidable Diego Bustamante de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, reveló los detalles de este emotivo reencuentro en una reciente entrevista para el programa radiofónico Yordi en Exa.

“La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales pero dijimos es momento de vernos. De hecho Poncho fue el que nos habló a todos y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’. Entonces dijimos ‘vamos a cotorrear como cuates sin expectativa alguna’”, compartió el actor mexicano de 33 años, revelando así que fue Alfonso Herrera el que dio el primer paso para que pudiera llevarse a cabo el esperado reencuentro.

Según Christopher Uckermann, ‘fue una cena muy emocional’ en la que hablaron mucho y pudieron conocerse desde otra perspectiva con la madurez que da el paso de los años .

“En realidad cotorreamos mucho. Fue una cena muy emocional, conocernos desde otra perspectiva porque en la locura conoces al otro pero ya ahorita en la madurez de qué aprendió cada uno, lo que te decía ya con sus familias, y todos hemos crecido, hemos evolucionado”, detalló Uckermann.

También confirmó que todos lloraron por este momento y por que recordaron todo lo bueno que vivieron mientras fueron parte de Rebelde y RBD.

“Lágrimas como tal, algo así muy dramático no, pero sí fue algo muy bonito. Incluso yo lo mencioné en la cena, creo que la vida nos juntó por algo en algo tan grande”, respondió.

¿POR QUÉ SE GUARDO MUCHO HERMETISMO DE ESTA REUNIÓN?

El hermetismo con el que los seis exintegrantes de RBD llevaron a cabo el reencuentro fue tal que ni siquiera el creador y productor de RBD, Pedro Damián, llegó a enterarse de que planeaban reunirse.

“No lo supe, nada más supe cuando vi publicadas las fotos y me pareció increíble, dije ‘qué maravilla’ porque compartieron cosas tan padres que qué bueno que se pueden reunir entre ellos nada más y hablar entre ellos y conectarse nuevamente”, expresó recientemente el reconocido productor de Televisa en una transmisión en vivo que llevó a cabo en Periscope.

HOLLYWOOD, FL - APRIL 10: (L-R) Musicians Christian Chavez, Dulce Maria, Anahi, Christopher Uckermann and Alfonso Poncho Herrera Rodriguez of RBD pose in the press room during the 2008 Billboard Latin Music Awards at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino on April 10, 2008 in Hollywood, Florida. (Photo by Jeff Daly/Getty Images)

