“Record of Ragnarok” es uno de los animes más populares de Netflix por sus impresionantes peleas y su historia detrás de esa lucha entre humanos y dioses. El Ragnarok, como se vio al inicio de la serie, inicia con la propuesta de la valquiria Brunhilde de darle una oportunidad más a la humanidad, antes de destruirla por completo. Así es cómo ha surgido más pregunta sobre este tipo de personajes y quiénes son realmente los que conforman este grupo de 13.

Las valquirias son semidiosas y en el anime y manga de “Shuumatsu no Valkyrie” se han encargado de escoger a los guerreros humanos que se fusionarán con ellas, en un Völundr, para enfrentarse a los dioses. Ellas toman forma de armas que pueden lastimar a los seres divinos. Aquí te contamos lo que se sabe de estos importantes seres.

Aquí puedes ver el tráiler de la temporada 2 del programa:

LAS 13 VALQUIRIAS DE “RECORD OF RAGNAROK”

1. Brunhilde

Esta valquiria es la mayor y una de las más fuertes de las 13 valquirias. Su nivel de manipulación es tan alto y el mayor ejemplo es que los dioses aceptaran su propuesta de enfrentarse en Ragnarok en lugar de eliminar a los humanos de una vez por todas. Sus verdaderas intenciones laten por debajo de sus acciones en “Record of Ragnarok”.

Brunhilde es la mayor y quien mueve los hilos en el anime (Foto: Graphinica)

2. Hrist

Hrist tiene una habilidad única entre las valquirias: tiene dos personalidades opuestas, la agresiva y la pasiva. Este poder particular le ayudó a ganar de la mano de Kojiro Sasaki, con quien hizo un Völundr desde la tercera ronda de Ragnarok.

La segunda valquiria es una de las más poderosas (Foto: Graphinica)

3. Thrud

La tercera valquiria sorprendió en la historia por su historia de amor con Raiden Tameemon. A pesar de ser fuerte y unirse al hombre de quien se enamoró, en un Völundr, no consiguió salir viva del Ragnarok. En la quinta ronda, perdió con Raiden al enfrentarse a Shiva y ambos murieron juntos.

La tercera valquiria mostró una faceta insospechada (Foto: Graphinica)

4. Randgriz

Randgriz era una hermana obediente de Brunhilde y se fusionó con Lü Bu en la pelea que tuvo con Thor durante la primera ronda de Ragnarok. Se convirtió en el Sky Piercer del luchador, pero terminaron sucumbiendo ante el poder del conocido dios. La cuarta valquiria murió de manera rápida en la historia.

Randgriz en un capítulo del anime de "Record of Ragnarok" (Foto: Graphinica)

5. Desconocida

Todavía no se sabe ni la identidad ni el diseño del personaje de la quinta valquiria, tanto en el manga como en el anime de “Shuumatsu no Valkyrie”.

6. Desconocida

Aún no se ha informado de la identidad ni el diseño del personaje de la sexta valquiria, tanto en el manga como en el anime de “Shuumatsu no Valkyrie”.

7. Regnlelf

La séptima valquiria siempre aceptó la idea de Brunhilde y luchó contra Zeus en la segunda ronda, después de convertirse en un nudillo de la mano derecha de Adam. Después del Völundr, la pelea se tornó desgastante y en contra del lado de los humanos, significando la muerte del luchador y de la valquiria.

La séptima valquiria tuvo una dura pelea contra Zeus (Foto: Tokuma Shoten)

8. Desconocida

La identidad y el diseño del personaje de la octava valquiria todavía es un misterio tanto en el manga como en el anime de “Shuumatsu no Valkyrie”.

9. Göndul

Göndul todavía no aparece en el anime, pero sí en el manga, donde hizo Völundr con Nikola Tesla en la octava ronda del Ragnarok. Su poder implica en convertirse en el arma ideal para su compañero de pelea. Ambos se enfrentaron a Beelzebub.

Göndul haciendo su aparición en el manga (Foto: Tokuma Shoten)

10. Alvitr

La décima valquiria participó de la séptima ronda de Ragnarok al hacer Völundr con Qin Shi Huang en contra de Hades. Esta pelea, que solo se ha visto en el manga hasta ahora, es una de las más comentadas y terminó con el triunfo de la humanidad, aunque el peleador y la valquiria terminaron en estado crítico.

La décima valquiria en una escena del manga (Foto: Tokuma Shoten)

11. Hlökk

La undécima valquiria no quiso ser la compañera de Jack el Destripador, pero este le obligó a hacer el Völundr al coordinar sus corazones bajo el sentimiento de la traición. De esta manera, consiguieron luchar contra Hércules en la cuarta ronda y lo vencieron después de una ardua batalla.

Hlökk molesta tras peinarse (Foto: Graphinica)

12. Desconocida

Todavía no se conoce ni la identidad ni el diseño del personaje de la duodécima valquiria, tanto en el manga como en el anime de “Shuumatsu no Valkyrie”.

13. Göl

Ella es la menor de las hermanas valquirias y no ha peleado en ninguna ronda del Ragnarok. Se la ha visto acompañando a Brunhilde en los enfrentamientos. Suele estar preocupada por los planes de su hermana mayor, aunque no muestra más atención sobre el destino de la humanidad. Ha aparecido desde el capítulo 1 del manga y el anime de “Record of Ragnarok”.