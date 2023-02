En 2012, Warner Bros. estrenó “Magic Mike”, un drama con tintes de comedia protagonizado por Channing Tatum en el papel de un bailarín de un club para adultos que busca dejar esta vida, aunque termina comprometiendo a uno de sus amigos y a su pareja.

El gran éxito de la producción llevó a los estudios a realizar una secuela, también encabezada por la celeb de Estados Unidos y que recaudó casi ocho veces su presupuesto, por lo que, varios años después, la historia buscará su cierre con “Magic Mike’s Last Dance”, la cual contará con Salma Hayek como coprotagonista.

Fiel al estilo de la trilogía, la última entrega incluirá escenas candentes y “lap dances”, los cuales fueron practicados por horas para que se vean de manera realista y profesional, pues, en la historia, Mike es un bailarín veterano con mucha experiencia.

"Magic Mike" estrenará su tercera parte en 2023 (Foto: Warner Bros.)

EL ACCIDENTE DE SALMA HAYEK EN “MAGIC MIKE 3”

Sin embargo, en uno de estos bailes, la actriz mexicana, quien recientemente formó parte de la lista de invitados de la boda entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, tuvo una experiencia cercana a la muerte debido a una falla en el vestuario y la producción.

En conversación con Jimmy Kimmel, la veracruzana confesó que la angustiante experiencia la llevó a discutir con su coprotagonista debido al complicado momento que sufrió.

“Hay una parte que no está en (la película) donde estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en algún lugar. Pero cuando estás de cabeza, uno pierde el sentido de la dirección, y no hice lo que se suponía que debía hacer, así que en el ensayo, estaba como con la cabeza hacia abajo, casi me pego en la cabeza”, indicó Hayek.

Fue allí que Channing Tatum la tomó por las piernas para evitar que la actriz impactara contra el piso, pero esta, lejos de poner los brazos y amortiguar el impacto, se aferró a sus pantalones, pues no recordaba si traía ropa interior.

“Realmente preocupada porque mis pantalones se estaban cayendo y no podía recordar si tenía ropa interior o no en este momento. Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me agarré los pantalones. Y él me decía ‘Levanta las manos’, y yo: ‘No, no, no, no’”, continuó.

De acuerdo con la actriz, la confusión y que su compañero la tomara de las piernas pudo derivar en una tragedia.

“Todos entraron y me alejaron de él, y él me dijo: ‘¿Qué te pasa?’. Yo le respondí: ‘¿Qué me pasa a mí? ¡Casi me matas!’”, sentenció.

Salma Hayek aparece congiendo el abdomen de Channing Tatum. (Foto: Warner Bros)

LA TERCERA CINTA DE “MAGIK MIKE”

En la cinta, Salma Hayek interpreta a Maxandra Mendoza, una compañera de Mike que lo ayuda para que haga un show de strippers en Londres, uno de los objetivos del bailarín en la trama.

“Me lo merezco porque tuve que interpretar a la stripper en tantas películas antes, y ahora puedo sentarme y disfrutarlo. Fue emocionante, pero al mismo tiempo peligroso”, indicó Hayek sobre su personaje.

La cinta dirigida por Steven Soderbergh trae de vuelta al bailarín, quien lleva varios años lejos de los escenarios y se enamora de una mujer mayor, por lo que organizan un último espectáculo internacional de despedida.