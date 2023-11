¡Días de luto para la industria colombiana! Son días difíciles para el actor Sebastián Caicedo tras la muerte de su padre. La noticia fue confirmada por María Alejandra Caicedo, hermana del histrión bogotano, a través de redes sociales.

El nombre de Sebastián Caicedo es tendencia en redes sociales tras la muerte de su padre Mauro Caicedo, quien no logró estabilizar su salud y terminó dejando este plano este jueves 2 de noviembre.

Sebastián Caicedo se encuentra devastado tras la muerte de su padre (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

De esta manera, el actor colombiano sufre la pérdida de otro ser familiar en un lapso no mayor de 3 meses. Recordemos que hace poco, el exnovio de Carmen Villalobos sintió la pérdida de sus abuelitos Tati y Momi.

¿DE QUÉ MURIÓ MAURO CAICEDO, EL PADRE DEL ACTOR COLOMBIANO?

Por medio de una conmovedora carta en Instagram, la hermana de Sebastián Caicedo le dio la despedida a su padre y dejó en claro el afecto que le tuvo a su progenitor.

“Papito Dios te recibe en el cielo (…) Tu bendición siempre con nosotros (…) Así estarás siempre en mi corazón feliz”, indica el texto escrito por la mujer.

Si bien el deceso del padre de Sebastián y María Alejandra Caicedo remeció la industria de la actuación, aún se desconocen las causas exactas de su muerte.

(Foto: María Alejandra Caicedo / Instagram)

Sin embargo, de acuerdo a varias versiones dichas por el actor en entrevistas pasadas, se sabe que el difunto padre padecía problemas respiratorios desde hace varios años.

El actor ha logrado recibir cientos de mensajes de pésame en sus redes sociales, sobre todo de sus seguidores, quienes lamentan la pérdida que siente al inicio del mes de noviembre.

(Foto: María Alejandra Caicedo / Instagram)

De momento, se espera que el también novio de Juliana Diez se pronuncie al respecto en sus redes sociales, o de lo contrario, que descanse el tiempo que sea necesario por tal pérdida.

MAURO CAICEDO: LO QUE SABEMOS DEL PADRE DEL ACTOR DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Aunque no era una figura pública, se sabe que el actor y su padre tenían una relación cercana desde hace años. Para el exnovio de Carmen Villalobos, era su progenitor una de las personas más cercanas a él. “Esta época de la vida nos ha unido muchísimo. Mi padre se ha vuelto como mi mejor amigo, es la persona que me aconseja muchísimas cosas”, puntualizó al programa “Bravíssimo”.

Mauro Caicedo fue abogado, y al igual que el histrión, tenía una gran afinidad por los negocios, las inversiones y los riesgos. Factor que compartía con el artista de Bogotá. “Él es abogado, la gente que me conoce sabe que más allá de ser actor también me gustan mucho los negocios, soy empresario, y él es mi mano derecha en todo eso, él es como esa conciencia, peleamos, me regaña, yo soy superterco, pero siempre termino escuchándolo porque es una persona muy sabia, una persona con mucha experiencia y lo quiero muchísimo”, concluía hace 3 años Sebastián al citado medio colombiano.

El padre del actor dejó de existir por presuntas complicaciones pulmonares (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

Sin embargo, la conexión con su progenitor no estuvo siempre presente. Resulta que Mauro y la madre del experto en artes escénicas se divorciaron cuando Sebastián tenía apenas 2 años, por lo que le costó al protagonista de “Sin senos no hay paraíso” volver a confiar en él.

De todas maneras, queda el bonito recuerdo que ambos lograron ser inseparables. ¡Descanse en paz, don Mauro!

