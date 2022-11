Tras el exitoso estreno de su documental “My Mind & Me” (Mi mente y yo”, en español) en Apple TV+, Selena Gómez ha vuelto a capturar la atención de millones de fanáticos que conocieron su lado más vulnerable, el cual llevaba de la mano con sus éxitos en televisión y su conocida relación con Justin Bieber.

La celeb de Estados Unidos realizó muchas confesiones en su documental, como su lucha contra los problemas de salud mental que la han seguido en su extensa carrera y por qué considera que, pese a su intención de convertirse en madre, no podrá tener hijos.

Pese a esto, la actriz de ascendencia latina es una de las más destacadas en la actualidad, protagonizando recientemente “Only Murders in the Building”, la serie de Hulu y Star+.

Selena Gomez estrenó ‘My mind & me’, el revelador documental sobre su salud mental y vida personal (Foto: Apple TV+).

LOS INGRESOS DE SELENA GOMEZ EN INSTAGRAM

Desde su primera aparición en televisión, cuando solo tenía 10 años en el show de “Barney y sus amigos”, donde coincidió con Demi Lovato, hasta su estelar en “Los hechiceros de Waverly Place”, la actriz ha sabido destacar como una figura carismática y entretenida.

Gracias a esto, Selena dio el salto a la gran pantalla con “La nueva cenicienta 2″ y “Programa de protección de princesas”, consolidando su carrera como actriz, la cual se completaría en 2021 con su protagónico en la serie de Hulu “Only Murders in the Building”.

El crecimiento de Selena Gomez le permitió ser la imagen de importantes empresas, como Pantene, Coca Cola o Puma, además de una reconocida influencer en redes sociales.

De hecho, la exestrella de Disney es una figura muy popular en redes sociales, donde acumula más de 354 millones seguidores, con quienes comparte sus proyectos y anuncios, esto pese a que llegó a reconocer que pasó pasó más de cuatro años sin conectarse a Internet.

La presencia de Gomez en las redes sociales es tan importante que representa un importante ingreso en el patrimonio de la celebridad, obteniendo un pago que va desde los 500 mil hasta los 800 mil dólares por publicación publicitaria.

Selena Gómez es una de las figuras más influyentes en redes sociales (Foto: Selena Gómez / Instagram)

Es decir, si una marca desea contar con la expareja de Justin Bieber como figura de marca, deberá desembolsar más de medio millón de dólares, aunque el valor podría aumentar si esto incluye grabaciones de spots, mensajes personalizados, duración, entre otros.

A estos ingresos por redes sociales se suman los ingresos por patrocinio, destacando su alianza con Puma, por la que recibe 30 millones de dólares desde 2017 y su patrocinio de Coach, que suma otros 10 millones desde 2016.