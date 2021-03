Hace más de 12 años, en junio de 2008, Telemundo estrenó “Sin senos no hay paraíso”, una adaptación del libro homónimo de Gustavo Bolívar, que lanzó a la fama a Carmen Villalobos, quien dio vida a Catalina Santana.

Debido a que esta telenovela estadounidense se convirtió en una de las más populares de la televisión, provocando una secuela varios años después del programa original, te contamos qué fue de los actores que interpretaron a los diversos personajes que aparecieron en la trama.

CARMEN VILLALOBOS

Por primera vez, la actriz tendrá el rol de villana en el remake de "Café con aroma de mujer". (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Carmen Villalobos solo tenía 24 años cuando se convirtió en la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”. Ella era Catalina Santana, una hermosa joven que se deslumbra por los lujos que promete el mundo del narcotráfico, al cual sus amigas acceden cuando comienzan a prestar sus servicios sexuales, algo que ella no puede hacer porque no es tan voluptuosa como sus compañeras, por lo que decide buscar a alguien que pueda pagarle su cirugía de implantes mamarios.

Actualmente, tiene 37 años y se encuentra grabando una nueva versión de “Café con aroma de mujer”, donde se convertirá en la antagonista. Ella se ha convertido en una de las celebridades más seguidas en las redes sociales, donde tiene 17 millones de seguidores.

CATHERINE SIACHOQUE

Catherine Siachoque asegura que ni ella ni su pareja se ven como padres (Foto: AFP)

Catherine Siachoque tuvo en el papel de Hilda Santana de Marín, la madre de Catalina. Cuando integró el elenco, ella tenía 35 años. En la trama, tras la partida de su hija, llega a tener una relación con Albeiro Marín, el novio de su nena.

La actriz colombiana tiene en la actualidad 49 años. Ella está casada hace más de 20 años con el también actor Miguel Varoni, con quien comparte muchas fotos y videos en sus redes sociales.

FABIÁN RÍOS

El actor sigue destacado con sus actuaciones. (Foto: Fabián Ríos / Instagram)

Fabián Ríos es Albeiro Marín en “Sin senos no hay paraíso”, quien además de robarse el corazón de ‘Cata’ y de su madre, llega a ilusionarse de doña Hilda con la cual llega a tener una relación tras la partida de la joven.

El actor natural de Curití tiene 40 años y está casado con la también actriz Yuly Ferreira, con quien tiene dos hijos. Él es muy activo en sus redes sociales donde se deja ver en sus últimos proyectos y vida familiar.

MARÍA FERNANDA YEPES

La actriz sigue muy vigente en el mundo del entretenimiento. (Foto: María Fernanda Yepes / Instagram)

María Fernanda Yepes dio vida a Yésica Beltrán ‘La Diabla’, la antagonista de la serie. Ella era la mejor amiga de Catalina y entró en ese mundo con su propio negocio: seleccionar y reclutar grupos de mujeres por las cuales los narcotraficantes pagaban por adelantado para recibir servicios sexuales. Esta jovencita es la que induce a ‘Cata’ a ejercer la prostitución, convenciéndola de que ésta es la única manera de salir de la pobreza.

La actriz colombiana tiene 40 años. En 2018-2019 protagoniza la serie biográfica “María Magdalena” y en 2020 participa en “Oscuro deseo” interpretando a Brenda.

GREGORIO PERNÍA

Gregorio Pernía es internacionalmente conocido como el Titi de "Sin senos no hay paraíso" (Foto: Instagram/ Gregorio Pernía)

Gregorio Pernía es Aurelio Jaramillo ‘El Titi’, un peligroso narcotraficante que con tal de conseguir todo lo que desea, no le importa hacer daño a terceras personas. Él vive con Catalina una complicada historia de amor envuelta en intrigas y engaños.

El colombiano tiene 50 años y está casado actualmente con Erika Rodríguez con la que tiene dos hijos. En total tiene cinco hijos.

FRANCISCO BOLÍVAR

Giovanni Francisco Bolívar nació en Bogotá el 21 de diciembre de 1984. (Foto: Francisco Bolívar / Instagram)

Francisco Bolívar interpretó a José Luis Vargas ‘Jota’ en “Sin senos no hay paraíso”. Este actor de televisión colombiana actualmente tiene 36 años.

A los 30 años, de la mano del productor, escritor y director de cine Fernando Ayllón participa como productor en su primera película “¿Por qué dejaron a Nacho? Si era tan bueno el muchacho”, una comedia romántica.

ALEJANDRA PINZÓN

Luz Alejandra Pinzón Gaitán nació en Santiago de Cali el 10 de febrero de 1986. (Foto: Telemundo)

Alejandra Pinzón tenía tan sólo 22 años cuando encarnó el papel de Paola Pizarro, siendo uno de los papeles más famosos de su carrera artística. Si bien tuvo algunos trabajos en la televisión, los fans la conocen más por su etapa de conductora de televisión en Estados Unidos.

Hoy en día tiene 35 años y es la orgullosa madre de dos hijos. Su personaje tuvo un fatídico final junto a su hija que en pantalla no pudo hacer más que seguir a su madre.

CAROLINA BETANCOURT

Vanessa Salazar - Carolina Betancourt (Foto: Instagram)

Carolina Betancourt era Vanessa Salazar, una de las mejores amigas de Catalina y ejercía la prostitución al igual que muchas de “las chicas del barrio”.

Actualmente, ella tiene 39 años y no pudo participar en la secuela producida por Telemundo, ya que tenía algunos proyectos profesionales a los cuales ya se había comprometido con anticipación.

AYLÍN MUJICA

La actriz nació en La Habana, Cuba, el 24 de noviembre de 1974. (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

Aylin Mujica tuvo el papel de Lorena Magallanes, la equivalente de Yésica en México, que junto a un miembro importante del cartel de Juárez, convence a jóvenes colombianas sin experiencia a someterse a cirugías de senos como un medio para obtener una vida mejor en otro país.

La actriz cubana tiene 46 años y es madre de tres hijos. Estuvo casada en dos oportunidades, siendo su última pareja Ángel Said desde 2015.

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Juan Diego Sánchez Murillo nació el 23 de enero de 1990. Es un actor y cantante. (Foto: Juan Diego Sánchez / Instagram)

Juan Diego Sánchez es Bayron Santana, el hermano de Catalina, que en su necesidad también de salir de la pobreza, ejerce el trabajo de sicario.

El colombiano actualmente tiene 31 años. En 2018, participó en la serie “Paraíso Travel” en el papel de Lukas Expósito, coprotagónico.