Contra todo pronóstico, “Sound of Freedom” (“Sonido de libertad” en español) ha logrado superar las expectativas y ya se ha posicionado como una de las favoritas por todos los cinéfilos y amantes del sétimo arte. Teniendo como respaldo el elogio público del legendario Mel Gibson, la cinta de acción narra la historia de un agente de Seguridad Nacional que decide fundar su propia agencia para acabar con el tráfico de niños e infantes. Pero, más allá de hablar de esta genial apuesta cinematográfica, haremos un repaso de los actores y sus papeles dentro del filme sensación de este 2023.

Centrándose en la vida de Tim Ballard, un exagente de la policía estadounidense, “Sound of Freedom” nos demuestra que el cine no solamente son efectos especiales, superhéroes y ciencia ficción desmesurada. Tocar un tema delicado como el tráfico de niños requiere de un gran elenco de producción y un director de gran envergadura como Alejandro Monteverde, uno de los cineastas mexicanos más talentosos de los últimos años.

“Sound of Freedom” fue dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui (Foto: Angel Studios)

La crítica y diversos actores de renombre la han elogiado en las últimas semanas y días antes de su estreno, siendo el legendario actor Mel Gibson uno de los primeros en recomendar esta cinta. Eso sí, y al igual que una dirección de primera, este proyecto demandó un casting de primer nivel que supo estar a la altura en todo momento.

¿Lograrás adivinarlos a todos? Pues, aquí en Mag te presentamos a la lista de actores y el personaje que encarnan en “Sound of Freedom”.

JIM CAVIEZEL INTERPRETA A TIM BALLARD

Tim Ballard, el personaje principal de la película y el héroe de esta trama, es interpretado por Jim Caviezeel. En la cinta, Ballard renuncia a su oficio de policía para centrarse a atacar el mundo de la pedofilia, el abuso de menores, los videos, fotografías y demás contenido explícito relacionado a niños.

Jim Caviezel lidera el reparto de la película “Sound of Freedom” (Foto: Angel Studios)

La necesidad de querer una sociedad sin pedófilos y la impotencia de no salvarlos a todos hizo que Tim busque desenmascarar a toda la red de pedófilos que iniciaría en las altas esferas de la sociedad.

Antes de aparecer en “Sound of Freedom”, Caviezel también dio vida a Jesucristo en “La Pasión de Cristo”, “Gi Jane”, “The Thin Red”, “Angel Eyes”, entre otras producciones de renombre.

MIRA SORVINO INTERPRETA A KATHERINE BALLARD

Otro de los nombres destacados es Mira Sorvino, quien da lugar a Katherine Ballard, la esposa de Tim. En el metraje su papel no aparece muy a menudo, aunque debemos resaltar que fue ella quien alentó al personaje principal a que renuncie su empleo para rescatar la mayor cantidad de niños posibles de las garras de las mafias.

Mira Sorvino da vida a la esposa del personaje principal (Foto: Voltage Pictures)

Como actriz, Sorvino logró llevarse un Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto en su papel de Linda Ash en “Mighty Aphrodite” de Woody Allen. Además, participó en cintas como “Mimic”, “Lulu on the Bridge”, “Gods and Generals” y “Like Dandelion Dust”.

También trabajó en televisión, siendo incluso nominada a un premio Emmy al interpretar a Marilyn Monroe en “Norma Jean & Marilyn”.

BILL CAMP INTERPRETA VAMPIRO

El papel de Vampiro es muy bien caracterizado por Bill Camp. Dentro de la película, este personaje se centra en ayudar a Ballard a dar con el paradero de la niña secuestrada y salvar a otros tantos.

La historia de Vampiro es algo accidentada, pues cuenta que se dedicaba a la función de lavar dinero para mafias y carteles. Sin embargo, tras una experiencia atroz que incluye a una menor de edad, optó por cambiar su vida y ayudar a detener esta clase de organizaciones delictivas.

Bill Camp tiene un amplio recorrido en la televisión (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Camp apareció en otras cintas como “Lincoln”, “12 years a slave”, “Joker”, “Vice”. Además, cuenta con experiencia en programas de televisión como “Boardwalk Empire”, “The Queen’s Gambit”, entre sus proyectos más reconocidos. Fue nominado a los Premios Primetime Emmy 2017 por su papel en “The Night Of” en 2017.

JOSÉ ZÚÑIGA INTERPRETA ROBERTO

José Zúñiga forma parte de “Sound of Freedom” al dar vida a Roberto, un hombre que deja a sus hijos en un misterioso reclutador de talentos. Sin ánimos de hacerte spoilers, podemos decirte que su interpretación lo hace acreedor de más de un elogio.

Zúñiga es una de las revelaciones en la "Sound of Freedom" (Foto: Movie Player)

Zúñiga también formó parte de “Alive”, “Mission Impossible III” y “The Dark Tower”. Vale destacar su papel recurrente en “Chicago PD” al dar vida a Javier Escano.

YESSICA BORROTO INTERPRETA KATY GISSELLE

En “Sound of Freedom”, Yessica Borroto encarna a Katy- Giselle, una de las antagonistas y la falsa reclutadora que en realidad es una de las principales traficantes sexuales de niños. Poseedora de una belleza envidiable, Giselle logra atraer a los padres y ganarse su confianza para que sus hijos se conviertan en futuras estrellas.

La actriz es una de las más aclamadas por la crítica internacional (Foto: Yessica Borroto / Instagram)

Borroto también apareció en “Four Seasons in Havana”, “No Country for Young Men”, “Narcos: Mexico y Charity”.

KURT FULLER INTERPRETA A ESCARCHA

Fuller encarna a Frost, el exjefe de Ballard en el Departamento de Seguridad Nacional. Su rol es clave para entender el motivo de la renuncia del personaje principal y su entera dedicación a capturar traficantes de menores.

Kurt Fuller da vida a Escarcha en "Sound of Freedom" (Foto: Kurt Fuller / Instagram)

Las principales apariciones de Fuller son en “No Holds Barred”, “Wayne’s World”, “Scary Movie”, “Anger Management”, entre otras cintas. También apareció en pantalla chica gracias a “Alias”, “Amas de casa desesperadas” “Sobrenatural”.

EDUARDO VERÁSTEGUI INTERPRETA PAUL

Verástegui da vida a Paul en esta nueva entrega. Básicamente, es el encargado de financiar la operación de Ballard de capturar traficantes y cabecillas de organizaciones delictivas.

(Foto: Eduardo Verástegui / Instagram)

El actor apareció en “Butterfly Circus”, “Paul Blart: Mall Cop 2″. Cabe decir que Eduardo también formó parte de la producción de “Sound of Freedom”.

JAVIER GODINO INTERPRETA A JORGE

Jorge es el personaje interpretado por Javier Godino y se trata de un funcionario colombiano que apoya a Ballard en su misión de salvar a Rocío. Como puedes ver el tráiler, trata de ayudar a Ballard en operación en todo momento, poniendo en peligro su vida y su cargo público.

Godino también apareció en “El secreto de sus ojos”, “Into the Night”, entre otros.