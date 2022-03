La quinta temporada de “The Last Kingdom” (“El último reino” en inglés), serie basada en los libros de Bernard Cromwell, específicamente en “The Saxon Stories”, se estrenó en Netflix recién el miércoles 9 de marzo de 2022, pero los fanáticos del drama histórico ya preguntan por una sexta entrega.

La ficción británica sigue las aventuras de Uhtred, interpretado por Alexander Dreymon, el hijo de un noble sajón que es criado por los daneses invasores, mientras busca su venganza y ejercer su derecho de nacimiento. Después de cinco tandas de episodios ¿podrá recuperar su hogar ancestral?

En la quinta temporada de “The Last Kingdom”, Inglaterra ha disfrutado de una aparente paz por años, pero Uhtred cree que el conflicto está cerca. Pronto, los acontecimientos confirman sus sospechas. Entonces, ¿habrá sexta entrega?

“THE LAST KINGDOM”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 6?

La respuesta corta es no. Netflix confirmó que la quinta temporada será la última del programa, ya que el plan siempre fue despedirse después de cinco entregas. Cuando comenzó la serie solo había 10 libros en la franquicia, así que decidieron que se abordarían dos libros por temporada.

Según reportó Newsweek, en el MCM Comic Con de Londres, el actor Alexander Dreymon, explicó: “Cuando comenzamos a filmar el programa, había 10 libros que había escrito Bernard Cornwell y habíamos estructurado el programa de manera que la temporada 5 siempre fuera. ser la última temporada”.

Sin embargo, Cornwell ha publicado tres nuevos libros a su franquicia, por lo tanto, la historia de Uhtred aún no ha terminado, sobre todo, porque en el último capítulo de “The Last Kingdom” finalmente toma una decisión respecto a su lealtad.

Los fanáticos conocerán el destino de Uhtred en la película “Seven Kings Must Die”, que aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a Netflix a finales del 2022 o inicios del 2023.

Aunque la quinta temporada de “The Last Kingdom” marcará el final para algunos personajes, otros serán parte del largometraje que incluirá información de las últimas tres novelas de Bernard Cornwell.