Luego de meses de producción, HBO Max estrenó el primer episodio de “The Last of Us”, una oscura serie dramática basada en el exitoso juego creado por Naughty Dog para consolas y que se sitúa en mundo posapocalíptico en el que la humanidad enfrenta su extinción frente al hongo Cordyceps, el cual vuelve violentos a sus huéspedes.

Si bien todo parece perdido para la humanidad, existe una esperanza, una joven llamada Ellie, quien de manera inexplicable ha desarrollado inmunidad al hongo cerebral y podría ser la clave para detener a la enfermedad, por lo que será obligación de Joel, un contrabandista que perdió a su familia, el protegerla hasta que llegue al campamento científico.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie de HBO Max ha tenido un gran estreno y ha dejado más de un guiño a la historia original, además de algunos posibles adelantos que los fanáticos de la saga notaron.

"The Last of Us" dio el salto de los videojuegos al streaming (Foto: HBO Max)

LA CANCIÓN QUE ADELANTA EL SEGUNDO EPISODIO DE “THE LAST OF US”

En la historia, los humanos no se encuentran unidos, sino que, por el contrario, se han aislado en grupos que van desde saqueadores, carroñeros, remanentes del ejército y grupos paramilitares que combaten a los infectados, siendo de este último las Luciérnagas.

Al inicio, Marlene (Merle Dandridge), la líder de las Luciérnagas, le encarga a Joel (Pedro Pascal) y Tess (Anna Torv) transportar a Ellie (Bella Ramsey) a una zona segura, por lo que los contrabandistas aceptan.

En su travesía, el trío se encierra en un viejo cuartel en el que reciben indicaciones de sus aliados en forma de canciones, pues las comunicaciones están intervenidas, por lo que utilizan códigos para algunos escenarios posibles.

Si en la radio suena música de los 60 y 70, todo se encuentra tranquilo y sin novedades, pero si cambia a una de los 80, significa que hay problemas. Ellie deduce sin problemas el significado de la clave, asombrándose al oir un tema que adelantaba lo peor.

Y es que en la pequeña radio suena “Never Let Me Down Again” de Depeche Mode, la cual fue lanzada en su disco “Music for Masses” de 1987 y eso “significa que algo malo va a pasar”, tal como comprende la joven.

Con esto, los aliados de Joel le avisan que existen hordas de infectados en la ciudad y se encuentran muy cerca de llegar a campamentos cercanos y refugios de Libélulas.

Pedro Pascal logra darle a su personaje Joel un lado más humano.

¿CÓMO ACTÚAN LOS INFECTADOS?

En la historia se deja en claro que la manera de contagiarse de Cordyceps, el hongo causante de la infección, es a través de la mordida de un enfermo o por la liberación de las esporas del agente en el ambiente.

Tras esto, los infectados atraviesan un periodo de incubación de algunos pocos días antes de volverse totalmente violentos, mutando en zombis y otras criaturas con el tiempo.