“The Last of Us” estrenó su episodio 4 hace poco y presentó a una nueva ciudad que no había sido explorada en los videojuegos. Dentro de Kansas City, pudimos ver la dinámica dentro de un grupo rebelde que fue capaz de derrotar a FEDRA, pero que ahora implican una amenaza para los protagonistas.

Originalmente, estos eventos ocurrieron en Pittsburgh, pero los creadores de la serie de HBO Max, Craig Mazin y Neil Druckmann, decidieron cambiar de locación.

Además, en lugar de tratarse de simples Cazadores, son un grupo rebelde liderado por Kathleen, un nuevo personaje introducido por el programa.

En el capítulo titulado “Por favor, aférrate a mi mano” (“Please Hold to My Hand” en inglés), el personaje de Melanie Lynskey se encuentra buscando a Henry y al resto de colaboradores de FEDRA que fueron los causantes de la muerte de su hermano. Sin embargo, Perry le mostró algo que se esconde debajo de uno de los edificios de la ciudad. Aquí te explicamos de qué se trata.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 4 de “The Last of Us”.

¿QUÉ HAY DEBAJO DEL EDIFICIO DE KANSAS CITY?

En el episodio 4 de “The Last of Us”, Kathleen, Perry y el resto del grupo se encontraban en busca de Henry y Sam. Luego de encontrar el que había sido su escondite por bastante tiempo, el exmilitar le alerta que la situación en el sótano está empeorando. Cuando ingresan, el suelo está resquebrajado y a punto de caerse.

En el episodio 4 de "The Last of Us", el suelo de uno de los edificios estaba roto debido a que una clase de criatura se encontraba debajo de él (Foto: HBO)

Lo que está debajo del edificio se trata de un Bloater (Hinchado), un tipo de infectado mucho más peligroso. Aunque ya teníamos nuestras sospechas que se trataba de una categoría de zombi (no un Chasqueador pues no tendría la fuerza para levantar el piso), esto ha sido confirmado por el tráiler del capítulo 5.

¿QUÉ SON LOS BLOATERS / HINCHADOS?

Los Hinchados o Bloater son uno de los más peligrosos y letales infectados del universo de “The Last of Us” (sobre todo en la primera versión del juego). Su infección es mucho más avanzada, por lo que son extremadamente fuertes y resistentes.

Un Bloater / Hinchado aparecerá en el episodio 5 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Tienen una armadura biológica que contiene bolsas con peligrosas esporas que pueden lanzar. Las balas casi no les hacen daño, a menos que se dispare en repetidas ocasiones a los puntos blandos.

La sección del juego de Pittsburgh, que sirve como base para la historia de los episodios 4 y 5 de The Last of Us, presenta un Bloater escondido bajo tierra debajo de un hotel. Por ello, no cabe duda que se trata de eso.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PRESENCIA DEL BLOATER EN EL EPISODIO 4 Y 5 DE “THE LAST OF US”?

Aunque el problema del Bloater parece mucho más peligroso y urgente, Kathleen decide que no lo abordarán hasta encontrar a Henry. Por ello, cierran la puerta con llave y deciden no decirles al resto del grupo, esperando que la situación no se salga de control antes de que puedan resolverlo.

Por lo que hemos visto en el tráiler del episodio 5, Kathleen y Perry no tendrán mucha suerte, porque el Bloater podrá liberarse y causará estragos en la ciudad, poniendo la vida de todos en riesgo.