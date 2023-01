El pasado domingo, “The Last of Us” estrenó su primer episodio, el cual presentó a Joel y Ellie, así como el inicio del apocalipsis zombi ocasionado por un peligroso hongo. La serie de HBO Max ha tenido un buen recibimiento por saber plasmar la esencia del videojuego en el que basa su historia, al igual que incluir impactantes escenas como el asesinato del agente de FEDRA.

Al final del episodio 1, Joel, Tess y Ellie logran salir de la Zona de Cuarentena a través de un pasaje subterráneo que desembocaba justo a las afueras de la muralla. Sin embargo, cuando estaban escabulléndose entre las ruinas, se toparon con uno de los agentes de FEDRA que estaba usando el muro como baño.

Se trataba, nada más y nada menos que del militar con el que el personaje de Pedro Pascal ya había hecho tratos, pues le vendía opioides que contrabandeaba dentro de la ciudad. Sin embargo, esta relación no ayudó a que el agente los deje pasar y empezó a revisar si estaban infectados.

Al acercarse a Ellie, ella sabía que iba a dar positivo, por lo que decidió atacarlo con el cuchillo que guardaba antes de que pudiera obtener el resultado. Cuando el guardia los apuntó para matarlos, Joel reaccionó y lo mató a golpes.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE JOEL HAYA MATADO A UN AGENTE DE FEDRA EN “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” deja bastante claro por qué Joel decidió matar al agente, sobre todo de forma tan violenta. El motivo es porque el protagonista sigue marcado por la muerte de su hija Sarah, a quien no pudo proteger de otro militar cuando la infección se esparció y ellos trataban de escapar.

En ese momento, él la llevaba cargada en brazos y no pudo hacer nada cuando dispararon. El propio Joel incluso fue salvado por su hermano Tommy, quien afortunadamente los encontró.

Después del trauma que vivió, no volvería a quedarse indefenso sin hacer nada, mientras que otras personas le hacen daño a él y a las personas que quiere.

“Este es el evento que forma al personaje por el resto de su vida. Es el punto de identidad para Joel”, explicó Pedro Pascal en el “Inside the Episode” (“Dentro del episodio” en español) publicado después del estreno del capítulo 1.

Joel protegiendo a Ellie en el primer episodio de “The Last of Us” (Foto: HBO)

Aunque Ellie y Joel no tienen una buena relación a este punto, pues recién se conocen, el instinto del personaje lo lleva a protegerla como si fuera su hija. Adicionalmente, la escena del ataque al agente de FEDRA da indicios de cómo será en un futuro.

“En los últimos momentos del episodio, Joel se olvida que la chica que está detrás de él no es su hija”, comentó Craig Mazin, uno de los creadores de la serie.

LA REACCIÓN DE ELLIE AL VER A JOEL MATAR AL AGENTE

Una de las partes más resaltantes fue la forma en la que reaccionó Ellie, quien miró maravillada como Joel atacó al agente de FEDRA. En una situación normal, una adolescente se hubiera sentido impactada o atemorizada por ver semejante acto de violencia, pero ese no es el caso para el personaje de Bella Ramsey.

“Cuando Ellie lo ve golpeando a un hombre hasta la muerte, ella es activada. A Ellie le gusta, le gusta la idea de que alguien la defienda de esa forma y le gusta la idea de ese hombre siendo castigado”, explicó Mazin.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER EL ASESINATO DE FEDRA EN “THE LAST OF US”?

Probablemente, encontrar a un agente de FEDRA muerto no sea la gran cosa para los militares y no tenga muchas repercusiones. Sin embargo, esta escena es importante para que la audiencia vea las personalidades de los personajes y el posible camino que tendrán juntos.

“Aquí es donde empiezas a ver el problema, pero también lo delicioso de emparejarlos. Estos dos estaban destinados a estar juntos, pero tengan cuidado”, agregó el creador, guionista y productor ejecutivo.

Aquellos nuevos a la historia de “The Last of Us” podrán disfrutar de la evolución de la relación paternal entre ambos (y ojalá Grogu no se ponga celoso). No obstante, para aquellos que conocen la historia de los videojuegos, sabrán las graves consecuencias que tendrá su conexión.