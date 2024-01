“The Last of Us” fue una de las series más exitosas de HBO y la temporada 2 promete incluso más emociones. No solo veremos de vuelta a queridos personajes que han logrado sobrevivir a la realidad post-apocalíptica zombie, sino que también conoceremos a algunos nuevos. Por ello, en MAG hemos preparado un listado para presentarte a los actores que se suman al elenco y qué papel jugarán en la historia.

Para los fanáticos de la historia creada por Neil Druckmann, invocamos paciencia, pues la segunda entrega está programada para el 2025.

Sin embargo, el proceso de producción y de casting ya comenzó y se han anunciado a los intérpretes que darán vida a algunos de los personajes claves a partir de ahora.

“Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen las almas de los personajes en el material original”, dijeron los cocreadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann en un comunicado.

¿Quieres conocer a los actores que han sido elegidos? A continuación, te los presentamos, pero cuidado, que pueden haber algunos SPOILERS.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

1. ISABELA MERCED COMO DINA

Isabela Merced dará vida a Dina en la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO / Isabela Merced / Instagram)

Pocos lo habrán notado, pero Dina fue introducida en la primera temporada de la serie, aunque no pudimos ver mucho de ella, más que observaba a Ellie de lejos cuando llegó al asentamiento en Wyoming.

En la segunda entrega, jugará un papel importante pues se convertirá en el interés amoroso de la protagonista, así como su pareja.

Considerando que, en el videojuego, se especifica que ella es de Nuevo México, con ascendencia hispánica y judía, Isabela Merced parece ser una buena elección para el papel. La actriz de 22 años es conocida por sus papeles en “Transformers: The Last Knight”, “Sicario: Day of the Soldado”, “Dora and the Lost City of Gold” y, más recientemente, “Madame Web”.

2. YOUNG MAZINO COMO JESSE

En la temporada 2 de "The Last of Us", Young Mazino interpretará a Jesse (Foto: HBO / Young Mazino / Instagram)

Jesse es otro de los personajes importantes en esta temporada, pues formará parte del círculo cercano de Ellie, pese a ser una especie de rival de la protagonista, ya que es el exnovio de Dina. Pese a ello, la ayudará a buscar a sus seres queridos y cobrar venganza por el daño que le han causado.

En el videojuego, el personaje es interpretado por Stephen Chang, pero HBO le ha dado esta responsabilidad a Christopher Young Kim, más conocido como Young Mazino. El actor es conocido por su papel como Paul Cho en la serie de Netflix, “Beef”.

3. KAITLYN DEVER COMO ABBY ANDERSON

Kaitlyn Dever interpretará a Abby Anderson en la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO / Kaitlyn Dever / Instagram)

Kaitlyn Dever es, probablemente, uno de los rostros más conocidos que se suma esta temporada. Aunque amamos a la protagonista de “Booksmart” y “Unbelievable”, la actriz deberá ir seguido al gimnasio y aumentar su masa muscular para poder llenar los zapatos de Abby Anderson.

El personaje ha sido descrito como “una hábil soldado cuya visión en blanco y negro del mundo se ve desafiada mientras busca venganza por sus seres queridos”.

ALERTA DE SPOILER. Abby es el pasado persiguiendo a Joe por sus acciones del pasado. Como recordarán, el personaje de Pedro Pascal decidió exterminar a todas las Luciérnagas del hospital con tal de salvar a Ellie. Entre las víctimas se encontraba el padre de Anderson, por lo que buscará venganza, iniciando un bucle de violencia aparentemente interminable.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES QUE REGRESAN EN LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy